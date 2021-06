Nestlé fait entrer un représentant du WWF au sein d'un de ses organes

Zurich (awp/afp) - Nestlé a annoncé lundi accueillir Stuart Orr, spécialiste de l'eau douce au sein l'organisation de protection de l'environnement World Wildlife Fund (WWF), dans son organe de conseil sur le développement durable.

Composé de neuf membres externes à l'entreprise, ce conseil dit de "Création de valeur partagée" se penche sur les questions de développement durable et d'impact social et économique. Créé en 2009, il rencontre chaque année le conseil de direction, a indiqué Nestlé dans un communiqué.

"L'eau est un domaine important sur lequel nous nous concentrons", a déclaré Mark Schneider, le directeur général de Nestlé, cité dans le communiqué, qui a salué l'entrée de ce ressortissant britannique dans cet organe de conseil.

Basé en Suisse, Stuart Orr avait rejoint en 2006 le WWF, où il était chargé des questions autour de l'eau. Il a publié de nombreux travaux, notamment sur les mesures de l'eau, les politiques agricoles et les risques autour de l'eau, indique le WWF sur son site.

L'eau en bouteille a été au coeur des critiques de nombreuses organisations environnementales à l'égard de Nestlé. La semaine passée, la branche suisse de Greenpeace avait notamment critiqué les nouveaux emballages de sa marque Vittel, estimant qu'il s'agissait d'une "fausse solution".

Pour réduire les déchets plastiques, la marque a lancé deux nouveaux formats pour ses bouteilles, dont un allégé en plastique et protégé par un étui.

Depuis son arrivée aux commandes en 2017, Mark Schneider, l'ancien patron du groupe allemand de santé Fresenius, a lancé un grand repositionnement du portefeuille d'activités de Nestlé.

Fin 2018, le groupe a notamment lancé un centre de recherches sur les emballages pour trouver des alternatives durables.

Sous sa houlette, Nestlé s'est séparé de nombreuses activités en perte de vitesse. Mi-février 2021, le groupe a allégé la voilure dans l'eau en annonçant la cession de marques régionales d'eau aux Etats-Unis aux fonds One Rock Capital Partners et Metropoulos & Co pour 4,3 milliards de dollars (3,5 milliards d'euros à taux actuels).

