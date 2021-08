Nestlé finalise l'acquisition des principales marques de Bountiful

Zurich (awp) - Le géant agro-alimentaire Nestlé s'est félicité lundi soir de la finalisation de l'acquisition des principales marques de l'américain The Bountiful Company par sa filiale Health Science, annoncée fin avril.

"La conclusion de l'opération fait de Nestlé Health Science (NHSc) le leader du secteur des vitamines, minéraux, herbes et compléments dans la grande distribution, la distribution spécialisée, le commerce électronique et la vente directe aux consommateurs aux États-Unis, tout en offrant de nouveaux produits et canaux de vente dans le monde entier", a indiqué la multinationale dans un communiqué.

Le pésident de Bountiful pour l'Amérique du Nord, Don Kerrigan, rejoindra la filiale du groupe en tant que nouveau directeur général (CEO) de l'unité des compléments alimentaires (VMHS), sous la supervision du patron de NHSc, Greg Behar.

La division santé et bien-être de la multinationale veveysane, devrait encore renforcer sa présence au sein du groupe. La pandémie a eu une incidence positive sur cette unité d'affaires, qui a connu une croissance à deux chiffres ces dernières années, et nourrit de grandes ambitions en termes d'expansion.

"Nous avons considérablement investi dans la croissance", avait indiqué Greg Behar en juillet au portal d'information portugais Dinheiro Vivo, rappelant que rien qu'au cours des deux dernières années, l'engagement se monte à plus de 4 milliards de francs suisses, sans compter l'acquisition de Bountiful pour un montant de 5,75 milliards de dollars (5,2 milliards de francs suisses).

buc/rp