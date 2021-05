Nestlé investit 220 millions de dollars en Indonésie

Zurich (awp) - Nestlé va construire une nouvelle usine de boissons à Batang, dans le centre de l'île indonésienne de Java. L'investissement de 220 millions de dollars (199 millions de francs suisses) permettra la création de 200 emplois.

L'usine produira la boisson lactée Bear Brand et les boissons prêtes à l'emploi Milo et Nescafé "pour répondre à la demande croissante des consommateurs", selon le communiqué du géant alimentaire veveysan jeudi. Elle occupera 20 hectares et "encouragera le développement futur du secteur laitier de la région".

Nestlé Indonésie a signé un protocole d'accord avec le gouvernement régional de Batang pour un partenariat avec des producteurs laitiers et des coopératives afin de trouver des matières premières supplémentaires.

La production commerciale de la nouvelle usine Nestlé Bandaraya débutera en 2023.

En 2019, le géant de l'alimentation annonçait investir 99 millions de francs suisses dans trois usines de boissons en Indonésie afin d'augmenter ses capacités de production de 25%.

