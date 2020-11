Nestlé lance une gamme de croquettes à base de protéines végétales et d'insectes

Zurich (awp/afp) - Nestlé se lance dans les croquettes pour chiens et chats à base de protéines végétales et d'insectes, un segment en pleine expansion, surfant sur la vague des alternatives aux protéines animales.

Purina, sa marque phare dans les aliments pour animaux de compagnie, va tester en Suisse une nouvelle gamme d'aliments secs, qui se décline en deux variantes, l'une à base de poulet, de foie de porc et de millet, et l'autre à base d'insectes, de poulet et de féveroles, a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué.

"Les insectes dont il s'agit sont des larves de mouches soldats noires, déjà utilisées dans l'alimentation animale", a-t-il détaillé.

Les produits sont arrivés début novembre dans les rayons chez Coop, Nestlé précisant que des études de consommateurs vont être lancées en parallèle pour recueillir les réactions des propriétaires d'animaux.

"C'est un test pilote pour évaluer leur acceptation par les consommateurs", a indiqué la marque Purina dans un courriel à l'AFP. En cas de succès, la gamme sera lancée sur d'autres marchés en Europe.

En pleine expansion, les protéines d'insectes sont en train de changer le régime alimentaire des élevages et animaux de compagnies.

Des jeunes pousses comme l'entreprise française Tomojo ou la start-up britannique Yora se sont lancées dans cette niche haut de gamme, mettant en avant à la fois les qualités nutritives de ces protéines, mais aussi leurs avantages pour l'environnement.

Dans le communiqué, Nestlé a mis en avant que cette gamme de croquettes ne contient "pas de colorants artificiels", sont "cuits à la vapeur" et offrent une alternative aux produits conventionnels pour "mieux utiliser les ressources de la planète".

Elles contiennent 12% d'insectes dans les croquettes pour chiens, représentant 30% de l'apport en protéines, et 4% dans les croquettes pour chats, soit 7% du total des protéines.

Ce type de produits va sûrement trouver un écho chez les propriétaires d'animaux, "auprès des consommateurs soucieux de l'impact de la production de viande sur l'environnement", a réagi Jon Cox, analyste chez Kepler Cheuvreux, dans un courriel à l'AFP.

Les aliments pour animaux de compagnie font partie des quatre grandes catégories de produits sur lesquels le patron de Nestlé a mis l'accent pour relancer sa croissance, qui ne cessait de s'étioler.

Quelques mois après son arrivée aux commandes, début 2017, le groupe avait été pris pour cible par le fonds activiste américain Third Point, qui lui reprochait de s'être laissé distancer par des entreprises plus petites mais plus en phase avec les nouvelles tendances de consommation.

Le nouveau patron de Nestlé avait peu après dévoilé un grand plan stratégique visant en relancer la croissance en s'appuyant sur les catégories phares du groupe.

Propriétaire notamment des marques Purina, Felix et Friskies, Nestlé est le numéro deux mondial des aliments pour animaux de compagnie derrière l'américain Mars, avec une part de marché qui était en 2019 de 20,2% au niveau mondial, selon les données du cabinet Euromonitor International.

afp/rp