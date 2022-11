Nestlé : lancement d'une alternative végétale aux oeufs

Après avoir lancé des substituts de viande et une alternative végétale au thon, Nestlé a annoncé vendredi avoir réussi à développer une nouvelle protéine permettant de remplacer les oeufs.



Le groupe agroalimentaire suisse indique que cet ingrédient à base de soja offre une quantité égale de protéines, tout en réduisant l'apport en graisses saturées et en cholestérol, et ce à un moindre coût pour les consommateurs.



Ce produit de longue conservation, élaboré par ses équipes R&D, est actuellement testé dans un certain nombre de magasins sous la marque Malher en Amérique Latine, où les oeufs constituent un socle important de l'alimentation.



Avec la transition des consommateurs vers un régime alimentaire mieux équilibré et plus respectueux de l'environnement, Nestlé dit vouloir accompagner cette tendance en proposant des produits alimentaire davantage basés sur les végétaux.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.