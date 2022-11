Nestlé : lancement de capsules de café compostables

Après trois ans de recherche et développement, Nestlé annonce le lancement prochain par sa marque de café Nespresso, d'une nouvelle gamme de capsules de café compostables domestiques, fabriquées à base de papier.



Dotée de technologies exclusives, la nouvelle gamme sera d'abord testée en France et en Suisse sur le système NespressoOriginal, à partir du printemps 2023, puis sera lancée dans plusieurs autres pays européens d'ici un an.



'La demande des consommateurs pour des emballages compostables augmente et on estime que 45% des Français personnes compostent maintenant à la maison un ou plusieurs types de biodéchets', souligne le groupe suisse.



