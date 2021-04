Nestlé: le gros des désinvestissements est passé, selon le CEO

Zurich (awp) - Nestlé a désormais derrière lui le plus gros des désinvestissements, a affirmé son directeur général (CEO) Mark Schneider dans une interview parue jeudi sur Finanz und Wirtschaft. Les segments à forte croissance du café et des aliments pour animaux de compagnie devraient continuer à évoluer plus que proportionnellement, avec une combinaison de croissance organique et d'acquisitions.

Le patron du géant de Vevey mise aussi sur les pays en développement: les activités s'y sont contractées à cause de la crise du coronavirus, mais, à l'horizon de 5-15 ans, la croissance y sera plus rapide.

Pour ce qui est des acquisitions, M. Schneider n'a pas voulu formuler d'objectifs. Jusqu'ici, les cessions avaient la priorité sur les acquisitions, mais cela s'équilibrera ces prochaines années. L'objectif reste de procéder à de petites et moyennes acquisitions, car les risques d'entrave par les autorités cartellaires sont plus faibles.

