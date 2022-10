Nestlé : les Quality Street passent à l'emballage recyclable

Nestlé annonce que ses bonbons Quality Street, l'une de ses marques de confiserie les plus populaires, seront à présent emballés dans du papier recyclable certifié FSC.



Le passage historique de la double feuille d'aluminium et de la cellulose aux emballages en papier recyclables verra Quality Street retirer près de 2,5 milliards de pièces individuelles de matériaux d'emballage de sa chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale, assure Nestlé.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.