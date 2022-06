Nestlé livre encore des tonnes de lait en poudre pour bébés aux USA

Zurich (awp) - Nestlé vend à nouveau 28'200 doses de lait en poudre pour bébés aux Etats-Unis. La marchandise de 22 tonnes a été acquise auprès de Nestlé Allemagne, a indiqué jeudi soir l'autorité sanitaire américaine FDA.

Le ministère de la santé américain examine actuellement les possibilités pour acheminer aussi rapidement que possible les produits aux Etats-Unis. En mai dernier, le pays, qui faisait face à une pénurie, avait commandé 22 tonnes de lait en poudre pour bébés à Nestlé Europe. En février, le géant US Abbott, qui produit la majeure partie de la nourriture pour bébés, avait dû fermer sa plus grande fabrique aux Etats-Unis, ce qui avait débouché sur la pénurie actuelle.

