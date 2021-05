Nestlé : lancement d'un lait de pois baptisé 'Wunda'

Nestlé a annoncé mercredi de 'Wunda', un lait fabriqué à base de pois, dans le cadre de sa stratégie visant à profiter de l'engouement des consommateurs pour les produits sains et naturels.



Le géant suisse de l'agroalimentaire précise que sa boisson végétale sera d'abord lancée en France, aux Pays-Bas et au Portugal avant d'être commercialisée dans d'Europe.



Riche en fibres mais pauvre en sucres et en graisses, le produit protéiné fabriqué à partir de pois jaunes en provenance de France et de Belgique est enrichi de calcium et en vitamines D, B2 et B12.



En plus de la recette 'originale', la gamme Wunda proposera une version sans sucre et un parfum chocolat.



D'après Nestlé, quatre consommateurs européens sur dix optent déjà pour des alternatives au lait de vache dans leurs achats.



