Nestlé : nominations proposées pour le conseil

Nestlé annonce la proposition de candidature de Luca Maestri, chief financial officer chez Apple, et celle de Chris Leong, chief marketing officer chez Schneider Electric, à l'élection à son conseil d'administration, lors de l'AG ordinaire qui se tiendra le 7 avril.



Ann M Veneman quittera le conseil d'administration après 11 années de collaboration et Kasper Rorsted a décidé de ne pas se présenter à la réélection. Le conseil proposera la réélection du président et de chacun de ses autres membres actuels.



Avec ces candidatures proposées, le conseil comprendra 14 membres, dont 12 indépendants. Le renouvellement continu du conseil permet de maintenir la complémentarité de l'expertise et de l'expérience dans les différents domaines pertinents pour Nestlé.



