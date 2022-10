Nestlé : objectifs mis à jour pour 2022

A l'occasion de son point d'activité, Nestlé indique mettre à jour ses prévisions annuelles 2022, prévoyant désormais une croissance organique des ventes aux alentours de 8%, à comparer à une fourchette-cible qui allait de 7 à 8% il y a trois mois.



Le géant agroalimentaire suisse ajoute que sa marge opérationnelle courante récurrente devrait s'établir aux alentours de 17%. Son bénéfice récurrent par action à taux de change constants et sa rentabilité du capital sont prévus à la hausse.



Sur les neuf premiers mois de 2022, ses ventes ont augmenté de 9,2% à 69,1 milliards de francs suisses, dont une croissance organique de 8,5%, avec un effet prix de 7,5% reflétant l'inflation des coûts des intrants, et une croissance interne réelle (RIG) de 1%.



