Nestlé ouvre une grande usine de café au Mexique, ce qui devrait favoriser l'approvisionnement en robusta au Brésil.

L'usine basée à Veracruz fabriquera du café instantané pour la marque Nescafe de Nestlé, les États-Unis étant la destination potentielle de la majeure partie de sa production.

Selon les négociants en café, l'investissement dans une usine de café instantané de cette taille dans un endroit éloigné du Vietnam, le plus grand producteur mondial de café robusta - le type le plus utilisé pour fabriquer du café instantané - signale une diversification des sources d'approvisionnement chez Nestlé, l'un des plus grands acheteurs de café au monde.

"Nestlé s'approvisionne essentiellement en robustas du Brésil pour ses opérations au Mexique. La différence de prix est trop importante (par rapport au café du Vietnam)", a déclaré un directeur d'un grand négociant en matières premières, ajoutant que les grains brésiliens sont moins chers.

Nestlé avait déjà la capacité de traiter environ 1,15 million de sacs de café vert dans ses autres usines au Mexique avant l'investissement dans la nouvelle unité.

Elle a déclaré qu'elle prévoyait de s'approvisionner en café auprès des agriculteurs mexicains, mais le pays ne produit qu'environ 500 000 sacs de robusta. L'USDA prévoit que la récolte de café du Mexique s'élèvera à 3,84 millions de sacs, dont la plupart seront des arabicas. Alors que le Brésil produirait 64,3 millions de sacs (dont 22,8 millions de robusta) et le Vietnam, 30,8 millions de sacs, presque tous des robustas.

Le responsable du café a déclaré que les frais d'expédition moins élevés du Brésil au Mexique, par rapport au Vietnam, sont une autre raison pour laquelle Nestlé se tourne vers les robustas brésiliens.

En effet, le Mexique a fortement augmenté les importations de café brésilien ces dernières années, passant de seulement 62 000 sacs en 2017 à un record de 920 000 sacs en 2021, dont 85 % de robustas, selon les données du groupe d'exportateurs Cecafe.