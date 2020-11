Nestlé porté par l'acquisition de l'américain Freshly

Zurich (awp) - Nestlé, qui continue d'accentuer sa présence aux Etats-Unis avec une acquisition, ne laissait pas les investisseurs indifférents lundi. Le géant alimentaire veveysan a annoncé vendredi la reprise totale de Freshly, un spécialiste des repas livrés à réchauffer, dont il détenait déjà une participation minoritaire depuis 2017.

A 10h43, la nominative Nestlé s'appréciait de 0,80% à 103,92 francs suisses, en harmonie avec le marché, l'indice SMI grimpant de 0,82%.

Les analystes saluent cette opération. A la Banque cantonale de Zurich (ZKB), l'acquisition de Freshly contribue à la transformation de Nestlé en un groupe à plus forte croissance. La restructuration de ces dernières années est particulièrement impressionnante aux États-Unis.

La ZKB table sur une croissance organique de 4% dès 2022 - et peut-être même plus - ainsi qu'une progression prévue du marché de Freshly d'environ 20% par an.

Le remaniement du portefeuille américain du groupe vaudois est également loué par Vontobel. Nestlé s'est débarrassé de quelque 8 milliards de francs suisses d'activités à faible croissance et peu performantes et s'est porté acquéreur de 4 milliards de francs suisses d'activités à forte croissance, offrant de la sorte de nouvelles opportunités.

Le changement a catapulté Nestlé en position de force sur un marché difficile. L'évolution récente des ventes et de la rentabilité constitue un premier résultat tangible de ce remaniement actif. D'autres résultats probants devraient se profiler.

md/fr