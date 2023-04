Nestlé porté par la hausse des prix au premier trimestre

Genève (awp) - Le géant agroalimentaire Nestlé a enregistré des revenus en hausse au premier trimestre 2023, grâce notamment à des relèvements de prix, dépassant les attentes des analystes. La direction confirme en outre ses objectifs pour l'année en cours.

La société veveysane a réalisé un chiffre d'affaires en progression de 5,6% à 23,5 milliards de francs suisses, d'après un communiqué publié mardi. Sa croissance organique s'élève à 9,3%, contre 7,6% un an plus tôt.

La croissance interne réelle (RIG), elle, est passée en terrain négatif à -0,5%, contre +2,4% au premier trimestre 2022. Celle-ci a été affectée par des contraintes de capacité et des actions d'optimisation du portefeuille, explique le groupe.

Quant aux prix, ils ont augmenté de 9,8%, reflétant une importante inflation des coûts entrants.

"Les efforts d'optimisation du portefeuille et des hausses de prix responsables ont permis de compenser les pressions exercées par deux années d'inflation des coûts", déclaré Mark Schneider, directeur général, cité dans le communiqué.

Purina en tête

Par catégorie, ce sont les produits pour animaux de compagnie Purina qui ont décroché la palme de la croissance organique. Le café a enregistré une croissance à un chiffre, quand celle de la nutrition infantile a atteint un taux à deux chiffres. Nestlé Health Sciences et les eaux en bouteille sont dans le bas du tableau, avec une croissance "faible à un chiffre".

Par zone géographique, l'Amérique du Nord reste en tête, avec une croissance organique de 11,6% à 6,3 milliards de francs suisses, devant l'Europe (+9,7% à 4,9 milliards), où les résultats ont été affectés par la baisse de l'euro par rapport au franc.

La filiale Nespresso affiche une croissance organique de 2,9% à 1,6 milliard. Pour cette dernière, le contraste est fort entre l'Amérique du Nord où les ventes ont progressé à un taux à deux chiffres et l'Europe où elles se sont contractées.

Pour la suite de son exercice, Nestlé a confirmé ses objectifs et prévoit toujours pour 2023 une croissance organique "de 6 à 8%" et une marge Ebit comprise entre 17,0 et 17,5%. Le groupe veveysan entend également réaliser une progression du bénéfice par action ajusté à taux de change constants de 6 à 10%.

Les analystes applaudissent

Ces résultats sont supérieurs aux prévisions des analystes consultés par AWP, qui tablaient en moyenne sur une croissance organique de 7,3% et une croissance interne réelle de -2,2%.

Les résultats du premier trimestre démontrent que Nestlé est en ligne pour atteindre ses objectifs, commente Andreas von Arx, de Baader Helvea. "Grâce aux effets d'échelle et au degré de diversification, la société vaudoise est notre préférée dans le secteur alimentation et boissons en Suisse", note-t-il encore.

Si la croissance interne réelle est bel et bien en terrain négatif, elle s'est établie à un niveau bien plus élevé qu'attendu, souligne de son côté Patrik Schwendimann, de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). L'amélioration de la qualité des marges devrait conduire à moyen terme à une hausse de la valorisation par rapport au secteur, ajoute-t-il.

A la Bourse, les investisseurs ont accueilli ces chiffres très favorablement. A 11h32, le titre Nestlé avançait de 1,2% à 116,04 francs suisses quand l'indice SMI prenait 0,17%.

