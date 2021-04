Nestlé pourrait s'emparer de l'américain The Bountiful Co.

Zurich (awp) - Nestlé est en discussion pour acquérir tout ou une partie de The Bountiful Company, un fabricant américain de vitamines et de compléments alimentaires. Il rejoindrait son portefeuille dédié aux nutriments, Nestlé Health Science.

Le géant alimentaire veveysan ne dévoile aucun montant dans son communiqué publié lundi, mais confirme ainsi des informations parues dans la presse américaine ces derniers jours.

Bloomberg explique que les vitamines et autres compléments alimentaires sont en vogue en raison de la pandémie de coronavirus, les consommateurs souhaitant renforcer leur système immunitaire. Vendredi dernier, un article du "Wall Street Journal" évoquait une transaction autour de 5 milliards, sans préciser si ce sont des dollars ou des francs suisses, qui devrait être finalisée cette semaine.

The Bountiful Co. est détenu majoritairement par KKR & Co, une société d'investissement privé basée à New York. Dans une demande d'introduction en Bourse début avril, la société se présentait comme la plus grande entreprise active uniquement dans la nutrition d'Amérique du Nord et l'une des trois plus grandes au monde.

KKR a acquis une participation majoritaire en 2017 de Natures's Bounty Co. fondée en 1971 à Long Island, propriété de The Carlyle Group, une société de capital-investissement américaine. Renommée The Bountiful Company, elle emploie 4500 personnes à travers le monde.

Croissance de l'unité dédiée à la santé

En 2020, Nestlé a vu sa croissance être portée notamment par sa division dédiée aux nutriments, comme des produits contre les allergies ou des compléments alimentaires pour enfants. Le groupe, qui disposait fin décembre de 10,2 milliards de francs suisses de flux de trésorerie libre, expliquait dans un communiqué avoir "continué à transformer Nestlé Health Science en un acteur puissant de la nutrition". Au premier trimestre 2021, cette division a enregistré une croissance de 9,5%, contre 12,2% en 2020.

Depuis l'arrivée de Mark Schneider à la tête du géant agroalimentaire, le groupe s'est lancé dans une réorganisation de son portefeuille. En 2017, il a acquis le canadien Atrium Innovations pour 2,3 milliards de dollars. La société québécoise, intégrée dans Nestlé Health Science, propose des vitamines et des minéraux.

En 2019, la multinationale avait cédé l'unité Skin Health pour 10,2 milliards de dollars, souhaitant "mettre davantage l'accent sur les produits d'alimentation, de boissons et de santé nutritionnelle".

Le rachat de The Bountiful Company, qui totalise 2 milliards de dollars de ventes, pourrait propulser la multinationale veveysane dans "une position de leader sur le marché très attractif des vitamines, minéraux et suppléments", note Jean-Philippe Bertschy de Vontobel, qui s'attend à une valorisation de l'entreprise américaine The Bountiful Company entre 5 et 7 milliards de dollars.

Il rappelle que le patron du paquebot veveysan, Mark Schneider, a confirmé l'intérêt du groupe pour des acquisitions dans les catégories à forte croissance. Après quatre années de repositionnement, Nestlé est en mesure de récolter les bénéfices de la restructuration de ses activités, selon l'expert.

En revanche, rien ne garantit que l'opération va se faire, indique pour sa part Mirabaud. The Bountiful Company a prévu d'entrer en Bourse et pourrait poursuivre sur cette voie.

Le titre de Nestlé ne semblait pas profiter de l'annonce du jour. Il perdait 0,6% à 109,02 francs suisses, vers 10h20, dans un SMI en recul de 0,31%.

