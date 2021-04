Nestlé rachète le producteur de vitamines The Bountiful

Zurich (awp) - Nestlé a racheté au fonds d'investissement KKR le producteur de vitamines et compléments alimentaires américain The Bountiful Company pour un montant de 5,75 milliards de dollars (5,2 milliards de francs suisses). La finalisation de cette acquisition est prévue pour le 2e semestre 2021 après le feu vert des autorités régulatoires, annonce vendredi la multinationale de Vevey.

Cette opération, qui ne comprend pas toutes les marques de The Bountiful, permet au géant alimentaire de renforcer sa division Health Science, qui fabrique des produits de santé nutritionnelle et de renforcement immunitaire, un secteur en forte croissance. En début de semaine, Nestlé avait confirmé être en discussion avec KKR pour acquérir tout ou une partie de la société, suite à la fuite de l'information dans la presse aux Etats-Unis.

"Cette acquisition renforce notre portefeuille actuel santé et nutrition tant au niveau des produits que des canaux de distribution. Elle positionnera Nestlé Health Science en tant que leader de l'industrie dans la grande distribution, le commerce de détail de produits de spécialité (...) aux Etats-Unis, tout en offrant de grandes opportunités d'expansion géographique", a déclaré le directeur général de Nestlé Health Science, Greg Behar, cité dans le communiqué.

Bountiful compte 4500 collaborateurs de par le monde. Fondée en 1971, la nouvelle filiale de Nestlé se revendique comme le numéro un des produits nutritionnels et des compléments alimentaires aux Etats-Unis. Son chiffre d'affaires pour l'exercice 2020/2021, clos fin mars, s'est inscrit à 1,87 milliard de dollars et la marge du bénéfice opérationnel brut (Ebitda) est de 18,5%.

Secteur en croissance

En 2020, Nestlé a vu sa croissance être portée notamment par sa division dédiée aux nutriments, comme des produits contre les allergies ou des compléments alimentaires pour enfants. Au premier trimestre 2021, cette division a enregistré une croissance de 9,5%, contre 12,2% en 2020.

Depuis l'arrivée de Mark Schneider à la tête du géant veveysan, le groupe s'est lancé dans une réorganisation de son portefeuille. En 2017, il a acquis le canadien Atrium Innovations pour 2,3 milliards de dollars. La société québécoise, intégrée dans Nestlé Health Science, propose des vitamines et des minéraux.

Baader Helvea relève que l'opération permettra à court et moyen termes de soutenir la croissance de Nestlé. L'analyste fait cependant remarquer que des avis divergents existent sur les compléments alimentaires. Certains spécialistes se demandent en effet jusqu'à quel point ces derniers sont importants pour une alimentation saine et équilibrée et si certains produits avaient des effets bénéfiques mesurables.

Les investisseurs restaient quasi-impassibles à la nouvelle du jour. Le titre grignotait 0,1% à 109,24 francs suisses dans un marché SMI en baisse de 0,15%.

lk/jh/rp