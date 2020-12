Nestlé : s'engage contre le réchauffement climatique

Nestlé annonce aujourd'hui rejoindre l'Exponential Roadmap Initiative, une coalition d'organisations agissant conformément à l'ambition des Nations Unies de maintenir le réchauffement climatique sous 1.5°C.



Nestlé fera également partie d'un groupe restreint de 'leaders de la chaîne d'approvisionnement à 1,5 ° C'. Ces entreprises s'emploieront à favoriser le changement dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) par le biais du SME Climate Hub. Les dirigeants encourageront et aideront les fournisseurs à réduire de moitié leurs émissions avant 2030 et à atteindre zéro émission nette de GES d'ici 2050 au plus tard.



Nestlé travaillera ainsi avec ses 150 000 fournisseurs pour atteindre zéro émission nette, avec un accent particulier sur les 30 000 entreprises qui lui fournissent des matières premières et des emballages dans le monde.



