Nestlé se joint à une initiative pour une alimentation durable

Vevey (awp) - Le géant alimentaire Nestlé s'est félicité lundi de la signature d'une initiative en faveur d'une alimentation plus durable.

Le code de conduite de l'Union européenne (UE) en faveur pour des pratiques commerciales et marketing responsables, auquel adhèrent déjà une cinquantaine d'acteurs de l'industrie alimentaire, définit les mesures que les producteurs de denrées, les services de restauration et les détaillants peuvent prendre pour "faciliter les choix alimentaires sains et durables", selon un communiqué.

Le géant veveysan souligne sa contribution, rappelant ses 23 engagements visant à "réduire l'empreinte environnementale des produits tout en contribuant à une alimentation saine et nutritive".

L'entreprise compte notamment introduire le système d'étiquetage nutritionnel Nutri-Score dans les marchés européens, "là où les parties prenantes y sont favorables".

Sur le plan environnemental, les actions comprennent le soutien à "l'agriculture régénératrice" ainsi que le passage à une énergie 100% renouvelable et une logistique sans émission, claironne Nestlé.

