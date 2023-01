Nestlé: suppressions de postes dans une usine anglaise Nescafé

Zurich (awp) - Nestlé supprime près d'une centaine de postes sur son site anglais Nescafé Dolce Gusto de Tutbury, une des trois usines européennes de cette gamme de capsules de café. Le géant veveysan explique faire face à une demande en recul.

Dans l'usine de Tutbury, située dans le centre de l'Angleterre, la multinationale romande a annoncé "la suppression de 94 postes au sein de Nescafé Dolce Gusto et ses fonctions support", a indiqué une porte-parole de Nestlé lundi à l'agence AWP. "Nous veillerons à ce que notre personnel soit soutenu tout au long du processus", a-t-elle déclaré, ajoutant que "rien ne sera confirmé avant que ces discussions ne soient terminées".

Le géant alimentaire a expliqué faire face "à une baisse significative de la demande pour nos produits Nescafé Dolce Gusto ce qui signifie que certaines lignes sont en sous-capacité ou non utilisées. Malheureusement, il est nécessaire de proposer un changement dans la structure de l'usine pour répondre à cette évolution de la demande et s'assurer que notre fabrication est aussi efficace que possible".

Nestlé compte trois usines de café en portion Nescafé Dolce Gusto en Europe, comprenant plus d'un millier d'employés avec les effectifs britanniques.

Plusieurs centaines de milliers de livres investies

En 2011, le site britannique, situé entre Manchester et Birmingham, était agrandi pour 110 millions de livres d'investissement (124 millions de francs suisses au cours actuel). En 2016, l'usine était transformée en "Centre d'excellence du café" et employait alors presque 1000 personnes. En 2018, le groupe annonçait avoir investi 350 millions de livres les années précédentes à Tutbury, qui produisait 35'000 tonnes de café par an pour les consommateurs du Royaume-Uni, de l'Union européenne et du reste du monde, soit plus de 70 marchés.

L'usine de Nestlé a été construite en 1901 pour produire du lait condensé avant de fabriquer dès 1959 du café soluble de la marque Nescafé.

En 2022, le marché européen du café en portion a "affiché une tendance négative principalement due au retour de la consommation de café à domicile à des niveaux proches de ceux d'avant le Covid, après une importante croissance en 2020 et 2021", a ajouté la porte-parole.

Sur les neuf premiers mois de 2022, Nestlé soulignait dans son rapport que "le café a enregistré une croissance généralisée à deux chiffres, soutenue par le café soluble Nescafé, Nescafé Dolce Gusto et la poursuite du déploiement des produits Starbucks".

ck/jh