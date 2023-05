Nestlé : un nouvel institut destiné à l'alimentation durable

Nestlé a annoncé mercredi avoir inauguré à Lausanne un nouvel institut de recherche visant à soutenir les systèmes alimentaires durables.



Au sein de ce site, les experts de Nestlé seront chargés d'étudier et de développer des solutions dans des domaines clés tels que les sciences végétales, les systèmes agricoles et la production laitière.



'Les systèmes alimentaires mondiaux étant sous pression, il est urgent d'accélérer le développement de nouvelles approches garantissant un approvisionnement alimentaire durable à une population mondiale croissante tout en contribuant aux moyens de subsistance des agriculteurs', explique le géant suisse de l'agro-alimentaire dans un communiqué.



Nestlé - qui dit vouloir s'appuyer sur ses connaissances dans les domaines du café et du cacao - explique vouloir étendre son expertise à d'autres cultures, y compris les légumineuses et les céréales.



L'institut doit travailler avec les agriculteurs pour tester des pratiques régénératrice dans le but d'améliorer la santé des sols et d'encourager la biodiversité.



Ses chercheurs vont également plancher sur de nouvelles approches de production laitière ayant le potentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre, à la fois dans l'alimentation des vaches et la gestion du fumier.



En plus de ses nouvelles installations à Lausanne, l'institut inclut une unité de recherche en sciences végétales en France, des fermes basées en Équateur, en Côte d'Ivoire et en Thaïlande, ainsi que des partenariats avec des exploitations agricoles.



