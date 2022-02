Nestlé : une version végétale de Milo pour la Thaïlande

Nestlé annonce le lancement en Thaïlande d'une nouvelle version de sa boisson chocolatée Milo à base de soja, nouveau produit prêt à boire pour fournir aux consommateurs une alternative nutritionnelle à base de plantes.



'Les boissons à base de plantes sont de plus en plus populaires en Thaïlande, car les gens cherchent à réduire leur impact sur l'environnement et à prendre soin de leur santé', souligne un responsable local du groupe agroalimentaire helvétique.



Le centre de R&D de Nestlé à Singapour sert de centre d'innovation régional pour le développement de substituts de viande et de produits laitiers à base de plantes en Asie, pour des marques telles que Milo, Nescafé et Starbucks.



