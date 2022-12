Nestlé vend une coentreprise brésilienne à Lactalis

Zurich (awp) - Le géant alimentaire Nestlé et son partenaire néo-zélandais Fonterra vendent leurs parts dans la coentreprise brésilienne Dairy Partners Americas (DPA) au groupe français Lactalis, a annoncé Fonterra lundi soir.

Selon le communiqué, Lactalis paie cette acquisition 700 millions de réals, soit environ 125 millions de francs suisses. Sous réserve du feu vert des autorités concernées, la transaction sera finalisée mi-2023.

Nestlé et Fonterra étudient les "options stratégiques" pour la coentreprise depuis 2019. La vente a été retardée à cause de la pandémie.

Fonterra détient 51% et Nestlé 49% de la coentreprise brésilienne. Celle-ci exploite deux fabriques et emploie quelque 1300 collaborateurs. Elle a été fondée en 2003 avec pour objectif d'approvisionner l'ensemble de l'Amérique latine en produits laitiers. Depuis 2014, elle se concentre sur le Brésil et la commercialisation de produits laitiers réfrigérés.

rw/rp