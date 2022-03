Nestlé verhandelt mit Fonds FnB über Verkauf von Mousline-Püree

Vevey (awp/afp) - Der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestlé hat exklusive Verhandlungen aufgenommen, um die Püree-Marke Mousline an den französischen Investmentfonds FnB zu verkaufen, der sich auf die Lebensmittelindustrie spezialisiert hat, teilte das Unternehmen am Montag mit. Es erklärte, dass diese Veräusserung "keine Auswirkungen für die Beschäftigten" haben werde.

Die Verhandlungen sollen "die langfristige Entwicklung der Marke Mousline fördern", so der Konzern in seiner Erklärung. In dieser nannte er den Fonds einen "soliden Partner, der sich ausschliesslich der Begleitung französischer und europäischer KMU der Lebensmittelbranche widmet". FnB werde dabei von einem Team von Unternehmern geleitet wird, die selbst aus diesem Sektor stammten.

afp/kw