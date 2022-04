Nestlé voit ses ventes progresser au premier trimestre

Genève (awp) - Le géant agroalimentaire Nestlé a enregistré des ventes en hausse au premier trimestre 2022. La direction a confirmé ses objectifs pour l'année en cours.

La société veveysane a réalisé un chiffre d'affaires en progression de 5,4% à 22,2 milliards de francs suisses, d'après un communiqué publié jeudi. Sa croissance organique s'élève à 7,6%, contre 7,7% un an plus tôt.

La croissance interne réelle (RIG), elle, est à 2,4%, contre 6,4% au premier trimestre 2021. Quant aux prix, ils ont augmenté de 5,2%, pour répondre à l'inflation.

Pour rappel, Nestlé publiait aujourd'hui pour la première fois des chiffres sur la base d'un nouveau découpage des zones géographiques. Dans le détail, la croissance organique à s'est inscrite à +6,9% pour l'Europe, à +9,9% pour l'Amérique du Nord, à +3,4% pour "Grande Chine", à +12,5% pour l'Amérique latine et à +6,0% pour l'Asie, l'Afrique et l'Océanie. Nestlé précise que le faible chiffre pour la Chine s'explique par la date du Nouvel An chinois, précoce cette année.

La croissance organique a atteint 3,3% pour l'unité Nespresso, 5,6% pour Nestlé Health Science et 34,3% pour les "autres activités".

A noter que la croissance s'est rapprochée des 10% pour les activités liées au café grâce aux ventes des marques Nescafé, Starbucks et Nespresso, précise le groupe. Elle a dépassé les 10% pour les eaux, avec les marques San Pellegrino et Perrier.

Par ailleurs, les chiffres de la croissance organique excluent désormais la Russie, où Nestlé se contente de maintenir des activités liées à l'alimentation de base.

Objectifs confirmés

Enfin, Nestlé Health Science a finalisé au 1er avril 2022 le rachat d'une majorité de l'américain Orgain, annoncé début février. L'accord prévoit la possibilité que le groupe veveysan reprenne l'intégralité des actions en 2024.

Ces résultats sont supérieurs aux prévisions émises par les analystes sondés par AWP, qui tablaient sur une croissance organique à 5,5% et une croissance interne réelle de 1,4%.

Pour la suite de son exercice, Nestlé a confirmé ses objectifs et prévoit toujours pour 2022 une croissance organique "d'environ 5%" et une marge Ebit comprise entre 17 et 17,5% (2021: 17,4%). Le groupe veveysan entend également réaliser une progression du bénéfice par action ajusté à taux de change constants et améliorer le rendement des capitaux.

rq/fr