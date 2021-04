Porté par un solide premier trimestre, Nestlé confiant en l'avenir

Genève (awp) - Le paquebot alimentaire Nestlé a enregistré des ventes en hausse au premier trimestre, portée par une croissance organique qui s'envole. Les analystes saluent à l'unanimité une performance qui devrait permettre au groupe d'atteindre ses objectifs pour l'année en cours, malgré la poursuite de la crise pandémique dans le monde.

La société veveysane a atteint un chiffre d'affaires en progression de 1,3% à 21,1 milliards de francs suisses, d'après un communiqué publié jeudi.

Ce chiffre comprend la variation des taux de change, qui a fait diminuer le niveau des ventes de 5,3%, du fait de l'appréciation continue du franc suisse, ainsi que l'impact négatif de 1,0% des cessions nettes.

La croissance organique s'élève à 7,7%, contre 3,9% l'année dernière. La croissance interne réelle (RIG), elle, est à 6,4%, contre 3,0% au premier trimestre 2020.

Ces résultats sont bien supérieurs aux prévisions émises par le consensus AWP, qui tablaient sur une croissance organique à 3,5%. Les analystes avaient en revanche vu juste concernant le chiffre d'affaires.

Une croissance généralisée

La progression des ventes est généralisée à la plupart des zones géographiques et des produits, soutenue par l'amélioration de l'effet prix et des parts de marché gagnés, indique le groupe.

La région Asie, Océanie et Afrique subsaharienne (AOA) caracole en tête, avec une croissance organique à 9,1%. Contrairement à l'année dernière, où Nestlé avait pâti de l'irruption du Covid-19 en plein Nouvel an chinois, la multinationale a enregistré une croissance organique à deux chiffres au sein de l'Empire du milieu. Le Japon, la Corée du Sud et l'Océanie ont, eux, connu une croissance plus faible.

La zone Amériques arrive en deuxième position avec une croissance organique à 7,2%, insufflée notamment par l'Amérique latine et ses deux marchés moteurs que sont le Brésil et le Mexique, qui montre une demande solide en café et en produits de pâtisserie maison.

Au niveau des produits, c'est justement le café qui a le plus contribué à l'amélioration des ventes, soutenue par les produits Nespresso et Starbucks. Les produits laitiers, ceux pour animaux de compagnie de la marque Purina et les plats préparés ont également enregistré des niveaux de croissance soutenus.

Pour la suite de son exercice, Nestlé a confirmé ses objectifs et vise toujours une "augmentation continue de la croissance organique des ventes vers un taux moyen à un chiffre" ainsi qu'une amélioration "modérée continue de la marge opérationnelle courante récurrente".

Des analystes unanimes

A 09h34, le titre Nestlé progressait de 2,7% à 109,78 francs suisses dans un SMI en hausse de 0,32%.

La banque cantonale de Zurich (ZKB) salue la plus forte croissance en volume (RIG) pour Nestlé de ses vingt dernières années. Elle estime que le géant alimentaire est bien positionnée pour améliorer encore sa croissance organique d'au moins 4% en 2021. Une amélioration qui devrait permettre au titre du groupe veveysan "une valorisation graduelle" par rapport à ses pairs.

Vontobel, de son côté, estime que le titre est un "must-have" au vu de la transparence de Nestlé sur son modèle à moyen terme et sur sa faible volatilité. Les fondamentaux du groupe "n'ont jamais été aussi solides", lui permettant d'établir un fort avantage compétitif. La banque maintient sa recommandation à "buy".

Baader Helvea estime que ces chiffres sont la preuve que Nestlé s'est rétabli dans le secteur des biens de grande consommation, dont les prix sont bas et la volatilité des consommateurs élevée. La banque maintient sa recommandation à "add".

