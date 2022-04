Prévisions Nestlé: croissance organique au premier trimestre attendue à 5,5%

Vevey (awp) - Le groupe agroalimentaire Nestlé publie jeudi 21 avril 2022 ses résultats au premier trimestre 2022. Dix analystes se sont prêtés à l'exercice des prévisions:

T1 2022E (en mio CHF) consensus AWP fourchette T1 2021A estimations chiffre d'affaires 21'845 21'465 - 22'354 21'089 8 (en %) T4 2021A croissance organique 5,5 4,4 - 6,5 7,2 10 croissance interne réelle RIG 1,4 0,1 - 3,0 4,0 9

FOCUS: les analystes prévoient un premier trimestre solide pour Nestlé. La croissance interne réelle devrait cependant ralentir, estiment-ils, en raison notamment de la date du Nouvel An chinois, plus tôt que d'habitude, et de celle de Pâques, tardive. Quant à la dynamique des prix, elle aura vraisemblablement accéléré. Lors de la publication des résultats 2021, Mark Schneider, directeur général, avait souligné que l'entreprise devait compenser la hausse des coûts de production par un relèvement des prix de vente, et ce dans toutes les juridictions et pour toutes les catégories d'articles. La croissance organique devrait s'inscrire à 5,5%, selon le consensus AWP, en retrait par rapport à la croissance de 7,5% enregistrée sur l'exercice 2021 ou de 7,2% au quatrième trimestre 2021.

Outre l'effet de prix, les investisseurs s'intéresseront également à la Russie. En 2021, Nestlé avait généré un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs suisses en Russie et en Ukraine, soit 2% du chiffre d'affaires total. L'analyste de Vontobel prévoit que ce montant va s'amenuiser cette année.

Etant donné les tensions géopolitiques et les risques d'inflation, certains analystes s'attendent à ce que Nestlé actualise ses objectifs pour l'exercice en cours. D'autres sont d'avis que l'objectif de croissance organique pourra être atteint, mais que les sanctions contre la Russie pèseront sur la marge Ebit qui pourrait s'inscrire légèrement en deçà de la fourchette visée.

OBJECTIF: selon les dernières informations disponibles, Nestlé prévoit pour 2022 une croissance organique "d'environ 5%" et une marge Ebit comprise entre 17 et 17,5% (2021: 17,4%). Le groupe veveysan entend également réaliser une progression du bénéfice par action ajusté à taux de change constants et améliorer le rendement des capitaux. A moyen terme, la multinationale vaudoise vise une croissance organique durable à un chiffre dans le milieu de la fourchette et une amélioration modérée de la marge opérationnelle sous-jacente.

POUR MÉMOIRE: Nestlé publiera ses résultats au premier trimestre 2022 pour la première fois sur la base de sa nouvelle structure organisationnelle. Celle-ci distingue désormais les zones géographiques Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), Europe, Asie, Océanie et Afrique, Amérique latine, Grande Chine ainsi que les unités distinctes Nespresso, Nestlé Health Science et "autres activités".

Nestlé a été l'objet de nombreuses critiques ces dernières semaines. Cela a été le cas notamment au sujet de ses activités en Russie. Le groupe a dans un premier temps cessé ses activités de publicité au pays des tsars tout en poursuivant d'autres, notamment dans l'alimentation de base et l'alimentation pour animaux. Cette attitude a déclenché une vague de colère auprès des consommateurs, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé le groupe à se retirer de Russie. Il y a deux semaines, lors de l'assemblée générale, Mark Schneider a défendu le droit à l'alimentation de tous et a souligné que l'activité de Nestlé en Russie n'était pas orientée vers le profit. "Les valeurs et les principes universels doivent prévaloir même en temps de crise", a-t-il affirmé.

Le groupe de Vevey a également connu des problèmes en France, où les autorités sanitaires ont détecté plusieurs cas d'E. coli dans des pizzas surgelées de la marque Buitoni, filiale de Nestlé. Plusieurs enfants sont tombés gravement malades et deux sont morts. L'entreprise a retiré sa marque "Fraîch'Up" du marché et a fermé son usine de Caudry. Auparavant, l'inspection sanitaire avait découvert sur ce site la présence de rongeurs et constaté des lacunes au niveau de l'hygiène. La semaine dernière, la police française a également perquisitionné le siège de Nestlé en France sur ordre du parquet de Paris.

Il y a quelques jours, Nestlé a annoncé l'acquisition du négociant en épices hambourgeois Ankerkraut. L'entreprise fondée en 2013 emploie 230 collaborateurs. Le rachat par Nestlé a donné lieu a de nombreux commentaires négatifs. Des internautes ont reproché à Ankerkraut le choix du nouveau partenaire, la multinationale veveysane étant pointée du doigt pour faire du profit avec ses produits au détriment des plus pauvres, mais aussi pour avoir contribué au défrichement de la forêt tropicale, surexploité des ressources en eau et, plus récemment, pour avoir poursuivi ses relations d'affaires avec la Russie pendant la guerre en Ukraine.

Fin mars, Nestlé a engagé des pourparlers avec le fonds d'investissements français FnB pour la vente de la marque de purée Mousline.

COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, la performance du titre Nestlé n'a pas été particulièrement brillante. Mardi à la clôture, avec un cours de 122,88 francs suisses, il était en retrait de 3,5% par rapport à fin 2021. Mais depuis un plus bas à 109,56 francs suisses le 8 mars, il s'est repris. Enfin, Nestlé fait tout de même mieux que l'indice SMI, qui a perdu 4,5% depuis le 31 décembre.

