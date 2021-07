Prévisions Nestlé: croissance organique trimestrielle attendue à 7,1%

Vevey (awp) - Le groupe agro-alimentaire Nestlé publie jeudi 29 juillet ses résultats au premier semestre 2021. Pas moins de 13 analystes ont répondu à l'appel d'AWP en vue de l'établissement d'un consensus:

S1 2021E (en mio CHF) cons. AWP S1 2020A chiffre d'affaires 41'940 41'152 Ebit ajusté* 7323 7156 - marge (en %) 17,5 17,4 bénéfice net 5890 5883 T2 2021E T1 2021A (en %) croissance organique 7,1 7,7 * Trading operating profit

FOCUS: Nestlé devrait avoir connu un semestre robuste en termes de croissance. Après une entame d'année faste, les analystes tablent sur une poursuite de la dynamique pour le deuxième partiel. Là où les voix divergent, c'est à la question de savoir si Nestlé sera en mesure de tenir le même rythme que sur les trois premiers mois de l'année (+7,7%).

Le optimistes mettent en avant une base de comparaison favorable, la déconsolidation des activités Eaux en Amérique du Nord, de possibles hausses de prix et le redressement des activités en extérieur. Les sceptiques estiment quant à eux que le redressement des activités en extérieur se fera sans doute au détriment de la consommation domestique. La normalisation sur le front sanitaire devrait se refléter également dans celle des chiffres, et partant un aplatissement des taux de croissance.

Il ne fait cependant que peu de doute que Nestlé précisera ou relèvera légèrement ses ambitions pour l'ensemble de l'année. La performance du premier semestre devrait presque à coup sûr garantir une croissance de plus de 5%. La communauté financière s'attend à ce que Nestlé vise une croissance dans la fourchette stratégique de 4 à 6%.

Les observateurs se montrent toutefois plus circonspects pour ce qui est des marges. Certains se demandent si Nestlé sera en mesure de confirmer son objectif d'expansion au vu du renchérissement de l'emballage, de la logistique et des matières premières agricoles. Les déclarations de Nestlé concernant le second semestre seront suivies avec intérêt, en raison de la possible incidence de la hausse des coûts.

OBJECTIFS: Nestlé a articulé en début d'année des prévisions plutôt prudentes pour 2021, se contentant de viser une accélération de la croissance organique par rapport à l'exercice précédent (+3,6%). En avril, le patron du groupe Mark Schneider a laissé entendre suite à la performance du premier trimestre qu'il était possible que la barre soit relevée, mais qu'il faudrait attendre pour ça les chiffres du second partiel. Cela devrait également permettre d'atteindre l'objectif à moyen terme de croissance entre 4 et 6 %.

La rentabilité opérationnelle doit afficher une amélioration modérée, tout comme le bénéfice par action hors effets de changes et le rendement sur capitaux investis.

POUR MÉMOIRE: Nestlé a cédé fin mars pour 4,3 milliards de dollars ses eaux en Amérique du nord. L'opération prive certes le mastodonte veveysan de quelque 3,4 milliards de chiffre d'affaires, mais doit aussi le libérer d'un boulet pour sa croissance et sa rentabilité. Les revenus des eaux se sont évaporés de près de 6% sur les trois premiers mois de l'année, quand la marge opérationnelle de 10% peinait à soutenir la comparaison avec les 17,7% dégagés au niveau du groupe.

Désormais désaltérée, la multinationale s'emploie désormais à rassasier ses appétits. Le rachat du producteur de vitamines étasunien Bountiful (1,9 milliard de revenus, marge brute 18,3%) annoncé fin avril aura englouti 5,75 milliards d'ici la fin de l'année.

En mai, le gargantuesque groupe vaudois a avalé les boissons pour sportifs Nuun, pour un montant non dévoilé.

Epinglé sur l'équilibre alimentaire de sa palette de produits, sur son impact environnemental ou encore sur sa consommation de plastique à usage unique, Nestlé a promis d'investir d'ici 2025 3,2 milliards pour devenir plus durable.

Sur le plan de la rémunération des actionnaires, un programme de rachat d'actions doté de 20 milliards de francs suisses court jusqu'à l'année prochaine.

COURS DE L'ACTION: avec une progression de quelque 10% autour de 114 francs suisses et malgré une nouvelle marque de référence de 117,44 francs suisses, la nominative Nestlé reste en retrait d'un SMI en hausse de 13% sur la même période.

