Prévisions Nestlé: croissance organique trimestrielle de 3,5%

Zurich (awp) - Le groupe alimentaire Nestlé publiera jeudi 22 avril son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2021. Neuf analystes ont contribué au consensus AWP:

T1 2021E (en mio CHF) consensus AWP T1 2020A chiffre d'affaires 20'161 20'812 (en %) T4 2020A croissance organique 3,5 3,9 croiss. des volumes (RIG) 2,4 3,0

FOCUS: les analystes prévoient un bon début d'année malgré une base de comparaison élevée. Nestlé ne publiant pas de chiffres liés à la rentabilité pour les trimestres impairs, les marchés se concentreront sur le chiffre d'affaires et la croissance organique. Cette dernière tient compte de la progression des volumes (RIG) et des variations de prix.

Le géant alimentaire devrait avoir profité de la dynamique du marché chinois, contrairement à l'année dernière, exercice durant lequel l'Empire du Milieu avait beaucoup souffert à cause de la pandémie, en particulier au 1er trimestre. Par ailleurs le Nouvel an chinois, dont la célébration est tombée en 2021 plus tard que l'année dernière, soutiendra également le premier partiel.

Les spécialistes prévoient que la consommation hors domicile aura continué de souffrir de la pandémie tandis que le marché de consommation à domicile, le plus important pour le groupe de Vevey, doit poursuivre sa progression. La nourriture pour animaux domestiques, le café et les produits pour la santé devraient par ailleurs avoir terminé le premier trimestre sur une progression.

A partir de ce premier trimestre, les chiffres de Nespresso et Nestlé Health Science sont publiés séparément.

OBJECTIFS: pour l'année en cours, Nestlé vise une croissance organique autour de 5% et ainsi qu'une "amélioration modérée continue" de la marge de son résultat opérationnel (Ebit) ajusté.

Des progrès sont également attendus au niveau du bénéfice par action ajusté en monnaie locale et de l'efficience du capital.

POUR MEMOIRE: fin mars, le géant alimentaire veveysan a finalisé la vente des marques de Nestlé Waters en Amérique du Nord. Ces activités ont été cédées à One Rock Capital Partners en partenariat avec Metropoulos & Co. Le montant de la transaction s'élève à 4,3 milliards de dollars et le chiffre d'affaires de 2019 de cette division a atteint 3,4 milliards de francs suisses.

Le conglomérat a procédé à quelques emplettes dans le secteur des aliments dits sains. Il a notamment acquis le britannique SimplyCook, l'américain Freshly et Mindful Chef.

Nestlé continue à investir dans les substituts de viande à base de plantes mais également dans les capacités de production de Nespresso.

PROGRAMME RACHAT D'ACTIONS: début 2020, un programme de rachat d'action de plus de 20 milliards de francs suisses a été lancé. Il devrait s'étendre jusqu'à 2022. Au 13 avril, des titres pour un montant de presque 9,2 milliards ont été acquis.

COURS DE L'ACTION: le titre Nestlé a pris du retard par rapport à son indice de référence SMI. Si ce dernier a gagné 4,5% depuis le début de l'année, le veveysan n'a avancé que de 2,2%. L'action évolue actuellement autour des 106 francs suisses, bien loin de son plus haut historique de 113,20 francs suisses.

