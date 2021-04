S&P: l'acquisition de Bountiful ne remet pas en cause les notes

Zurich (awp) - L'agence de notation S&P estime que l'annonce par Nestlé de l'acquisition de Bountiful aux Etats-Unis ne remet pas en cause ses notes. L'opération à 5,75 milliards de dollars en combinaison avec le programme de rachat d'actions de 20 milliards de francs suisses lancé l'année passée devrait faire monter le degré d'endettement ces deux prochaines années à plus de 2,0X, mais moins de 2,5x, selon S&P. Le géant veveysan reste ainsi dans la marge pour sa note actuelle "AA-", a précisé l'agence vendredi soir.

La performance opérationnelle de Nestlé devrait continuer de profiter de l'expansion dans des catégories en forte croissance comme les aliments pour animaux de compagnie et le café et de la pénétration croissance des marchés en Asie. L'acquisition de Bountiful vient compléter le portefeuille des produits de santés et compléments alimentaires au niveau des marques et des canaux de distribution et représente des impulsions de croissance supplémentaires. S&P estime que la profitabilité du groupe va encore s'améliorer grâce à la progression du chiffre d'affaires, à une part élevée de coûts fixes et aux économies de coûts en cours.

Nestlé est exposé à une tendance inflationniste en provenance des matières premières et qui pourrait accélérer en relation avec l'engagement du groupe pour des standards élevés de durabilité. S&P souligne cependant que l'acquisition vient après la cession des affaires d'eau aux Etats-Unis, dont les perspectives de croissance étaient plus faibles que celles de Bountiful.

