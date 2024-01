Net Holding AS est une société holding basée en Turquie, active dans le secteur du tourisme avec la gestion de magasins hors taxes, la gestion d'hôtels, le développement immobilier et d'autres services touristiques. Les activités de la société comprennent la gestion de cafés, de casinos, de boutiques hors taxes et de librairies, la publication de livres pour touristes et enfants, des services de limousine et l'exploitation de boutiques de cadeaux et de souvenirs sous la marque Bazaar54. Elle maintient ses activités dans les secteurs de la gestion hôtelière et du divertissement en Turquie et à l'étranger. Les hôtels de la société sont, entre autres, le Merit Halki Palace, le Merit Sahmaran et le Merit Crystal Cover Hotel & Casino. Au 30 mars 2012, les filiales de la société comprenaient Gokova Turizm Tic. ve San. A.S, Loytas Laleli Otelcilik Yatirim Tur. ve Tic. A.S. et Netel Net Otelcilik Yatirim ve Isl. A.S., entre autres.

Secteur Casinos et jeux