Net One Systems Co.,Ltd. est une société basée au Japon qui se consacre à la construction de systèmes de technologies de l'information et des communications (TIC) et de services connexes. La société opère dans quatre segments. Le segment ENT propose des produits et des services aux entreprises privées générales. Le segment SP propose des produits et des services aux entreprises de télécommunications. Le segment PUB propose des produits et des services aux ministères centraux, aux municipalités et aux entreprises fournissant des infrastructures sociales. Le segment Partner propose des produits et services spécialisés en collaboration avec des entreprises partenaires. Les autres activités comprennent les services de serveurs et autres. La société a deux groupes de produits, le groupe de produits d'équipement qui est engagé dans l'achat et la vente de réseaux et de plates-formes pour les systèmes TIC ainsi que le groupe de produits de service qui fournit un soutien et des services sur les équipements et les systèmes.

Secteur Services et conseils en informatique