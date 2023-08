NET Power Inc. est une société spécialisée dans les technologies d'énergie propre. La société invente, développe et octroie des licences pour des technologies de production d'énergie propre. Sa technologie permet de produire de l'électricité à partir de gaz naturel avec des émissions sur l'ensemble du cycle de vie inférieures de 90 % à celles des systèmes de gaz naturel à cycle combiné et conformes à celles des énergies renouvelables couplées à des batteries. Sa technologie capture plus de 97 % des émissions de dioxyde de carbone (CO2) provenant de la production d'électricité. L'entreprise brûle le gaz naturel avec de l'oxygène pur dans une chambre de combustion, ce qui produit du CO2 et de l'eau. Elle mélange ces éléments au CO2 recirculé et les utilise pour faire tourner un turbodétendeur, produisant ainsi de l'électricité. Lorsque les gaz d'échappement du turbodétendeur refroidissent, l'eau et les sous-produits sont éliminés. Ses projets comprennent le premier projet à l'échelle des services publics et l'installation d'essai de La Porte. Le premier projet à l'échelle des services publics se situe dans la région permienne de l'ouest du Texas et permet de capter environ 860000 tonnes de CO2 par an.