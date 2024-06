Net Zero Infrastructure PLC est une société d'acquisition à but spécifique basée au Royaume-Uni. La société a été créée dans le but d'acquérir une société ou une entreprise dans les secteurs de l'énergie propre et renouvelable, qu'elle développera et fera croître. L'objectif de la société est d'acquérir une entreprise, une société, un actif ou un projet dans les secteurs des énergies propres et renouvelables afin de générer un taux de rendement attractif pour les actionnaires.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds