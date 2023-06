L'enquête Spot by NetApp révèle l'importance que revêt le concept de CloudOps à l'échelle de l'entreprise et identifie les principaux défis auxquels sont confrontées les équipes Cloud pour réussir

Les principales observations indiquent que seul un tiers des responsables informatiques se sentent très confiants dans leur capacité à opérer dans un cloud public.

NetApp® (NASDAQ : NTAP), société mondiale de logiciels centrée sur les données et basée dans le cloud, publie aujourd’hui son rapport 2023 State of CloudOps, une enquête annuelle explorant l’état actuel du CloudOps et l’opinion des décideurs informatiques sur les moyens mis en œuvre par leur entreprise pour optimiser leurs environnements. Le rapport révèle que seulement 33 % des dirigeants sont « très confiants » dans leur capacité à opérer dans un environnement de cloud public, une augmentation par rapport à 2022 où seulement 21 % déclaraient se sentir très confiants.

« Les opérations cloud sont essentielles pour réaliser les avantages du cloud pour l’infrastructure et les applications », a déclaré Haiyan Song, vice-président exécutif et directeur général de CloudOps chez NetApp. « Cette étude démontre que, bien que les organisations soient confrontées à des défis dans leurs opérations cloud, elles reconnaissent également l’importance des investissements dans des domaines tels que l’automatisation et FinOps pour surmonter ces défis. »

Principales conclusions du rapport 2023 State of CloudOps de Spot by NetApp :

Les opérations cloud restent un combat pour les équipes informatiques

64 % des preneurs de décisions informatiques continuent de considérer la sécurité et la conformité comme le principal défi des opérations cloud, suivies par la gestion des coûts, citée comme le principal défi par 60 % des personnes interrogées.

Les principaux axes d’amélioration des opérations cloud restent la gestion des coûts et la sécurité, selon 66 % des responsables technologiques.

L’automatisation est la clé du succès des opérations cloud

L’enquête révèle que 82 % des personnes interrogées estiment que l’automatisation du cloud est essentielle pour optimiser les opérations cloud et le retour sur investissement.

95 % des répondants ont déjà intégré une certaine automatisation dans leurs opérations cloud et 88 % prévoient d’augmenter l’automatisation des opérations cloud en 2023.

Les équipes d’entreprise adoptent FinOps

Bien qu’une majorité de cadres technologiques (96 %) reconnaissent que FinOps est important pour leur stratégie cloud, seuls 9 % ont une pratique FinOps mature. Ces chiffres restent relativement cohérents avec les résultats de l’enquête 2022.

Les plus grands défis FinOps comprennent la réduction des coûts du cloud (50 %) et la prévision des dépenses liées au cloud (47 %). Seulement 19 % des personnes interrogées ont déclaré avoir été en mesure de tirer le meilleur parti des options d’achat de cloud à prix réduit.

« Le rapport 2023 State of CloudOps de Spot by NetApp est intéressant, car il montre que la gestion des coûts du cloud n’est pas seulement un processus autonome, mais un processus inextricablement lié à la gestion des ressources, à la conformité et à la sécurité », a déclaré Hyoun Park, Analyste en chef chez Amalgam Insights. « Il n’est pas possible de se contenter d’examiner les coûts du cloud dans le vide sans préconiser une gestion holistique du cloud. Le volume et la variété des composants des services de gestion des coûts du cloud conduisent les entreprises à automatiser l’optimisation et la rationalisation des ressources du cloud en fonction des besoins de l’entreprise. »

À mesure que les entreprises continuent d’adopter le cloud public, Spot by NetApp leur permet d’améliorer et d’automatiser leurs opérations cloud - en les aidant à contrôler les coûts, à améliorer la sécurité, à optimiser les ressources et à fournir des services de qualité supérieure dans les environnements cloud.

Méthodologie

Le rapport 2023 State of CloudOps, sponsorisé par Spot by NetApp et réalisé par Dimensional Research, examine l’état actuel du CloudOps pour les équipes des grandes entreprises, en se concentrant principalement sur les activités opérationnelles, la dotation en personnel et l’expertise, l’automatisation et le FinOps. Ce rapport s’appuie sur une enquête en ligne menée auprès de 310 décideurs informatiques basés aux États-Unis, exerçant des fonctions liées aux opérations ou aux applications et responsables des investissements dans l’infrastructure de cloud public au sein d’entreprises comptant au moins 500 employés.

Pour en savoir plus et accéder au rapport complet, rendez-vous sur https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/86541-report-2023-state-of-cloud-ops.pdf.

À propos de NetApp

NetApp est une société mondiale de logiciels, centrée sur les données et basée dans le cloud, qui permet aux organisations de s’imposer grâce aux données, à l’ère de la transformation numérique accélérée. La Société fournit des systèmes, des logiciels et des services cloud qui leur permettent d’exécuter leurs applications de manière optimale du centre de données au cloud, qu’ils développent dans le cloud, migrent vers le cloud ou créent leurs propres expériences de type cloud sur site. Grâce à des solutions qui fonctionnent dans divers environnements, NetApp aide les organisations à créer leur propre structure de données et à fournir en toute sécurité les bonnes données, services et applications aux bonnes personnes, à tout moment et en tout lieu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.netapp.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP et les marques énumérées sur www.netapp.com/TM sont des marques déposées de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230607005308/fr/