L'infrastructure de données intelligente a accompagné la légendaire écurie durant la meilleure saison de son histoire, avec huit podiums en 2023

L'écurie Aston Martin Aramco Formule 1® et NetApp® (NASDAQ : NTAP), la société d’infrastructure de données intelligente, annoncent aujourd’hui le renouvellement de leur partenariat, désignant NetApp en tant que Global Data Infrastructure Partner de l’équipe. NetApp est un partenaire clé de l’écurie depuis son retour en Formule 1® en 2021 après plus de 60 ans d’absence. Ce renouvellement de partenariat s’appuie sur trois années de collaboration fructueuse, permettant à Aston Martin Aramco d’utiliser la technologie de stockage NetApp pour stocker, gérer et accéder instantanément aux immenses quantités de données dont l’équipe a besoin pour optimiser ses performances.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240205166706/fr/

Clare Lansley (left), CIO of Aston Martin Aramco and George Kurian (right), CEO of NetApp, shake hands to celebrate their companies’ partnership renewal. (Photo: Business Wire)

Les données procurent aux pilotes Formule 1® et à leurs équipes les informations dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions afin d'optimiser leurs performances de course. Les données alimentent les simulations qui aident les équipes à prédire et à réagir à des scénarios qui pourraient se produire lors d’une course, tels que des conditions météorologiques changeantes ou un arrêt imprévu. L’utilisation de données pour comprendre l’impact de ces situations à l’avance leur permet de s’adapter en temps réel dans une course où chaque milliseconde compte. Sans ces informations, les équipes pourraient ne pas prendre la bonne décision avant que l’opportunité ne soit passée. Pendant chaque course, l’équipe Aston Martin Aramco collecte des données à partir de centaines de capteurs, y compris des statistiques de performance en temps réel telles que la température de la piste, la dégradation des pneus et l’aérodynamique. L’accès instantané à ces données, tant en bord de piste qu’au campus technologique AMR (AMRTC), donne à l’équipe les données dont elle a besoin pour adapter sa stratégie de course en temps réel. Étant donné que le partage de données entre la piste et le siège de l’équipe joue un rôle central dans le succès de l’écurie, le stockage et la gestion des données constituent une fonction essentielle à la mission.

« Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec NetApp alors que nous entrons dans notre quatrième saison ensemble depuis notre retour en F1 en 2021 », déclare Clare Lansley, CIO, Aston Martin Aramco. « NetApp a été avec nous tout au long de cette aventure et joue un rôle fondamental pour nos opérations sur site et à notre siège à l’AMRTC à Silverstone. Nous utilisons les données pour optimiser nos performances et aller plus vite. Le travail de NetApp avec l’équipe est essentiel à ce succès. »

En s'appuyant sur les données que NetApp stocke et gère, l’équipe Aston Martin Aramco est montée huit fois sur le podium, a marqué 280 points et a terminé cinquième du championnat des constructeurs lors de la saison 2023 de Formule 1®. En comptant sur NetApp comme Global Data Infrastructure Partner, l’équipe bénéficiera d’un soutien continu pour son stockage et son analyse des données, notamment :

Vitesse : La solution de centre de données NetApp FlexPod® permet à l’équipe d’accéder et de stocker instantanément d’immenses quantités de données, en transférant les données rapidement et efficacement entre la piste, la permanence et l'atelier pour permettre des décisions en temps quasi réel qui affectent la stratégie de course.

La solution de centre de données NetApp FlexPod® permet à l’équipe d’accéder et de stocker instantanément d’immenses quantités de données, en transférant les données rapidement et efficacement entre la piste, la permanence et l'atelier pour permettre des décisions en temps quasi réel qui affectent la stratégie de course. Fiabilité : NetApp® Cloud Volumes ONTAP® assure la fiabilité de l’entreprise et les opérations continues en cas de défaillance, de sorte que les données de l’équipe restent toujours disponibles.

NetApp® Cloud Volumes ONTAP® assure la fiabilité de l’entreprise et les opérations continues en cas de défaillance, de sorte que les données de l’équipe restent toujours disponibles. Observabilité : NetApp® Cloud Insights permet à l’équipe de surveiller, de dépanner et d’optimiser toutes ses ressources et applications afin d’adopter et d’utiliser efficacement de nouvelles technologies sur place et dans le cloud, offrant ainsi une observabilité exhaustive.

NetApp® Cloud Insights permet à l’équipe de surveiller, de dépanner et d’optimiser toutes ses ressources et applications afin d’adopter et d’utiliser efficacement de nouvelles technologies sur place et dans le cloud, offrant ainsi une observabilité exhaustive. Sécurité : NetApp® Storage Workload Security assure une protection continue contre les menaces internes et externes en surveillant et en protégeant les données conservées sur la plateforme NetApp.

NetApp® Storage Workload Security assure une protection continue contre les menaces internes et externes en surveillant et en protégeant les données conservées sur la plateforme NetApp. Évolutivité : L’ensemble de la solution NetApp peut évoluer et se développer afin que l’équipe puisse relever tous les défis qui se présentent, même si ses besoins IT évoluent.

« NetApp et l’écurie Aston Martin Aramco sont des partenaires naturels qui sont tous deux dédiés à la poursuite d’une performance révolutionnaire et d’une véritable innovation », déclare Gabie Boko, Chief Marketing Officer, NetApp. « Quand Aston Martin a fait son retour en Formule 1® après plus de 60 ans d’absence, ils avaient besoin d’un partenaire technologique pour les aider à relever chaque défi, sur la piste et en dehors. NetApp fournit à Aston Martin Aramco une infrastructure de données intelligente qui fonctionne à la vitesse de la Formule 1®. »

La vitesse à laquelle Aston Martin Aramco peut exploiter ses données stockées lui confère un avantage concurrentiel évident. Les solutions de données NetApp permettent à l’équipe de nourrir sa quête incessante d’innovation en concevant des véhicules plus rapides et en optimisant sa stratégie de course.

Ressources complémentaires

Page web du partenariat entre NetApp et l'écurie Aston Martin Aramco Formula One®

Aston Martin F1 Team Rising to the Top (blog)

À propos de NetApp

NetApp est une entreprise d’infrastructures de données intelligentes qui associe le stockage unifié des données, les services de données intégrés et les solutions CloudOps afin de transformer les perturbations en opportunités pour chaque client. NetApp crée une infrastructure non compartimentée puis met à contribution l’IA et l’observabilité pour assurer la meilleure gestion des données dans le secteur. En tant que seul service de stockage de niveau entreprise intégré de façon native dans les clouds les plus importants au monde, notre solution de stockage de données fournit une souplesse optimale. De plus, nos services de données procurent un avantage pour les données grâce une cyberrésilience, une gouvernance et une agilité supérieures. Nos solutions CloudOps fournissent une optimisation continue de la performance et de l’efficacité par l’intermédiaire de l’observabilité et de l’IA. Quel que soit le type de données, la charge de travail ou l’environnement, transformez votre infrastructure de données pour concrétiser le potentiel de votre activité avec NetApp. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.netapp.com et suivez-nous sur X, LinkedIn, Facebook et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les noms d’autres entreprises et de produits peuvent être les marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240205166706/fr/