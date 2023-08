L'approche du programme « Le partenaire en première place » encourage l'alignement sur la stratégie de NetApp tout en apportant une plus grande valeur ajoutée aux clients et en accélérant la croissance

NetApp® (NASDAQ: NTAP), éditeur mondial de logiciels centrés sur les données et orientés vers le cloud, annonce le lancement de son programme de partenariat Partner Sphere. Ce programme renforce l'engagement de NetApp à promouvoir une culture axée sur les partenaires qui crée un écosystème de collaboration et d'innovation afin de conquérir de plus grandes parts de marché en augmentant le chiffre d'affaires flash, en accélérant l'adoption du cloud et en tirant parti des solutions et des services proposés par les partenaires.

Partner Sphere propose un modèle d'engagement unifié dans lequel les partenaires peuvent passer en toute transparence de la vente directe à la vente par intermédiaire ou à la vente par partenariat, ce qui leur permet d'accélérer leur chiffre d'affaires en obtenant des résultats basés sur le client et en dépassant la concurrence.

« Nous considérons le partenariat comme un jeu de pouvoir et, avec le programme Partner Sphere, NetApp redéfinit la manière dont nous travaillons avec nos partenaires pour créer un réel avantage concurrentiel et obtenir des résultats commerciaux appréciables à la fois pour nos partenaires et nos clients », a déclaré Jenni Flinders, vice-présidente principale de l'organisation mondiale des partenaires chez NetApp. « Nos nouveaux modèles d'engagement et notre système d'échelons encouragent et accélèrent la portée de nos partenaires dans les domaines du stockage flash et du cloud, avec une valeur réciproque qui augmente au fur et à mesure que les partenaires progressent dans les échelons du programme. »

NetApp estime que les services proposés par les partenaires sont un élément distinctif de Partner Sphere. Le programme offre 11 pistes certifiées de services et 19 compétences de solutions alignées sur 3 domaines clés qui permettent aux partenaires d'étendre leur portefeuille de services et de devenir des conseillers de confiance pour leurs clients - débloquant une plus grande valeur, et accélérant la croissance des revenus grâce à des engagements de services continus.

Voici les témoignages des partenaires :

« Nous avions tellement confiance en NetApp que nous sommes devenus l'un de ses partenaires pionniers avant même l'ouverture du bureau taïwanais de la société, et nous n'avons jamais regardé en arrière », a déclaré Gary Chen, directeur général de HwaCom Systems, Inc. « Depuis 30 ans, HwaCom et NetApp ont évolué et se sont développés ensemble, et nous restons l'un des plus grands partenaires de Taïwan. Nous sommes impatients d'optimiser les mises à jour du programme Partner Sphere afin d'accroître l'innovation et de stimuler la croissance grâce à des solutions clients qui créent un avantage concurrentiel sur un marché difficile ».

« WWT se réjouit d'être un partenaire prestigieux de NetApp dans le cadre du nouveau programme Partner Sphere », a déclaré Bob Olwig, vice-président exécutif de Global Partner Alliance chez World Wide Technology. « La transformation de NetApp en un programme axé sur les compétences en matière de solutions témoigne de son engagement à fournir des résultats axés sur le client. Il s'aligne parfaitement sur l'approche d'engagement de WWT, qui consiste à fournir les meilleures solutions et offres de services, axées de manière globale sur la simplicité et la sécurité de la gestion des données ».

« L'équipe NetApp qui gère la relation avec Insight, ainsi que l'ensemble de l'organisation mondiale des partenaires, définissent véritablement le sens du mot partenaire », a déclaré Matt Collins, vice-président des alliances stratégiques chez Insight. « Grâce à une compréhension approfondie des objectifs et des priorités d'Insight, l'équipe de partenaires de NetApp s'efforce en permanence d'améliorer la pertinence, de développer des relations internes et externes et de créer des offres conjointes avec Insight pour répondre aux besoins de nos clients communs. En outre, nous partageons ensemble un désir constant de nous « pencher » sur les technologies émergentes qui offrent un point de vue unique et différencié ; du modèle en tant que service, à l'intégration multi-hybride du cloud en premier lieu, à l'exploitation de l'intelligence artificielle dans le paysage industriel, le désir de créer et d'exécuter des campagnes pour sensibiliser et réaliser des projets est une constante qui ne peut pas être surestimée. »

« Eviden est enthousiasmée de rejoindre Partner Sphere et d'apporter une valeur ajoutée à ses clients grâce à sa collaboration avec NetApp », déclare Nicolas Rouby, Responsable de l’alliance globale, de l’IA et de l’informatique de gestion chez Eviden, une société du groupe Atos. « Grâce aux solutions NetApp, Eviden fournit déjà au marché des solutions de gestion d'applications de premier plan, notamment les serveurs d'entreprise hautement évolutifs BullSequana SH et le stockage AFF. Nous utilisons également jusqu'à 260 nœuds de stockage NetApp dans notre solution Google Cloud Bare Metal sur plus de 2 000 serveurs BullSequana S déployés ».

NetApp continue de travailler avec son écosystème de partenaires afin de favoriser la réussite de ses clients, d'accélérer sa présence sur le marché et de développer de futures opportunités commerciales grâce à l'amélioration de ses produits.

Ressources supplémentaires

NetApp change le jeu du partenariat avec un nouveau modèle d'engagement centré sur le partenaire

Programme NetApp Partner Sphere

À propos de NetApp

NetApp est un éditeur mondial de logiciels centrés sur les données et pilotés par le cloud, qui permet aux entreprises de diriger grâce aux données à l'ère de la transformation numérique accélérée. L'entreprise fournit des systèmes, des logiciels et des services en nuage qui leur permettent d'exécuter leurs applications de manière optimale du centre de données au nuage, qu'ils développent en nuage, qu'ils passent au nuage ou qu'ils créent leurs propres expériences de type nuage sur place. Grâce à des solutions performantes dans divers environnements, NetApp aide les entreprises à créer leur propre structure de données et à fournir en toute sécurité les données, services et applications appropriés aux personnes concernées, à tout moment et en tout lieu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.netapp.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP et les marques énumérées sur www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230801340276/fr/