Une étude met en évidence le fossé qui existe entre les leaders et les retardataires en matière d'IA, illustrant ainsi la valeur d'une approche unifiée des données

NetApp® (NASDAQ : NTAP), entreprise spécialisée dans les infrastructures de données intelligentes, publie aujourd'hui son deuxième rapport annuel sur la complexité du cloud. Ce rapport analyse les expériences des décideurs technologiques mondiaux qui déploient l'IA à grande échelle provoquant un contraste flagrant entre les leaders et les retardataires de l'IA. Le rapport de cette année donne un aperçu global des progrès, de l'état de préparation, des défis à résoudre et de la dynamique lancée depuis le rapport de l'année dernière, de ce que nous pouvons apprendre des leaders et des retardataires de l'IA, et du rôle essentiel d'une infrastructure de données unifiée dans la réussite de l'IA.

« L'IA n'a de sens que par la valeur des données qui l'alimentent », a déclaré Pravjit Tiwana, directeur général et vice-président principal du stockage dans le cloud chez NetApp. « Les leaders et les retardataires de l'IA nous montrent que dans l'environnement informatique hybride actuel, plus vos données sont unifiées et fiables, plus vos initiatives en matière d'IA ont des chances de réussir ».

Il existe un fossé important entre les leaders et les retardataires en matière d'IA

Le rapport a mis en évidence une nette fracture entre les leaders et les retardataires de l'IA dans plusieurs domaines, notamment :

Les régions : 60 % des pays leaders en matière d'IA (Inde, Singapour, Royaume-Uni, États-Unis) ont des projets d'IA en cours ou en phase pilote, ce qui contraste fortement avec les 36 % des pays retardataires en matière d'IA (Espagne, Australie/Nouvelle-Zélande, Allemagne, Japon).

60 % des pays leaders en matière d'IA (Inde, Singapour, Royaume-Uni, États-Unis) ont des projets d'IA en cours ou en phase pilote, ce qui contraste fortement avec les 36 % des pays retardataires en matière d'IA (Espagne, Australie/Nouvelle-Zélande, Allemagne, Japon). Industries : la technologie est en tête avec 70 % des projets d'IA en cours ou en phase pilote, alors que les services bancaires et financiers ainsi que l'industrie manufacturière suivent avec 55 % et 50 %, respectivement. Toutefois, les secteurs de la santé (38 %) et des médias et du divertissement (25 %) accusent un sérieux retard.

la technologie est en tête avec 70 % des projets d'IA en cours ou en phase pilote, alors que les services bancaires et financiers ainsi que l'industrie manufacturière suivent avec 55 % et 50 %, respectivement. Toutefois, les secteurs de la santé (38 %) et des médias et du divertissement (25 %) accusent un sérieux retard. Taille des entreprises : les grandes entreprises (plus de 250 salariés) sont plus susceptibles d'avoir des projets d'IA en cours, 62 % d'entre elles faisant état de projets en cours ou en phase pilote, contre 36 % des petites entreprises (moins de 250 salariés).

Les leaders et les retardataires en matière d'IA montrent une différence dans leur approche de l'IA :

au niveau mondial, 67 % des entreprises dans les pays leaders en matière d'IA déclarent disposer d'environnements informatiques hybrides, avec en tête l'Inde (70 %) et le Japon à la traîne (24 %).

Les leaders en matière d'IA sont également plus susceptibles de faire état des avantages de l'IA, notamment une augmentation de 50 % des taux de production, de 46 % pour l'automatisation des activités de routine et une amélioration de 45 % de l'expérience client.

« L'essor de l'IA marque le début d'une nouvelle ère, celle du disrupt or die », a déclaré Gabie Boko, Chief Marketing Officer chez NetApp. « Les entreprises prêtes pour les données qui connectent et unifient de vastes ensembles de données structurées et non structurées dans une infrastructure de données intelligente sont les mieux placées pour sortir gagnantes à l'ère de l'IA ».

Les retardataires en matière d'IA doivent rapidement innover pour rester compétitifs

Malgré ce fossé, les retardataires en matière d'IA font des progrès notables dans la préparation de leurs environnements informatiques à l'IA, mais le créneau de rattrapage se referme rapidement.

Un nombre important d'entreprises dans les pays retardataires en matière d'IA (42 %) ont optimisé leurs environnements informatiques pour l'IA, notamment en Allemagne (67 %) et en Espagne (59 %).

Les entreprises de certains pays retardataires en matière d'IA déclarent déjà avoir constaté les avantages d'une infrastructure de données unifiée en place, tels que : Faciliter le partage des données : Espagne (45%), Australie/Nouvelle-Zélande (43%), Allemagne (44%) Visibilité accrue : Espagne (54%) et Allemagne (46%)



Les coûts informatiques et la sécurité des données sont les principaux défis à relever, mais ils n'entraveront pas les progrès de l'IA

L'augmentation des coûts informatiques et la garantie de la sécurité des données sont deux des plus grands défis de l'ère de l'IA, mais ils n'entraveront pas les progrès de l'IA. Au contraire, les responsables de l'IA réduiront leurs activités, supprimeront d'autres opérations informatiques ou réaffecteront les coûts d'autres secteurs de l'entreprise pour financer des initiatives d'IA.

Les leaders de l'IA augmenteront également leurs opérations cloud (CloudOps), la sécurité des données et les investissements dans l'IA tout au long de l'année 2024, avec 40 % des grandes entreprises qui déclarent que les projets d'IA ont déjà augmenté les coûts informatiques.

D'une année sur l'autre, le « risque accru de cybersécurité » a fait un bond de 16 % en tant que souci majeur, passant de 45 % à 61 %, tandis que tous les autres soucis ont diminué.

Pour gérer les coûts des projets d'IA, 31 % des entreprises dans le monde réaffectent des fonds provenant d'autres secteurs d'activité, l'Inde (48 %), le Royaume-Uni (40 %) et les États-Unis (35 %) marquant cette tendance.

La sécurité, l'IA et le CloudOps sont les moteurs des investissements dans le Cloud en 2024.

Les entreprises internationales, qu'elles soient leaders ou retardataires en matière d'IA, augmentent leurs investissements et s'appuient sur le cloud pour atteindre leurs objectifs.

Les entreprises ont déclaré qu'elles s'attendaient à augmenter de 19 % les déploiements de cloud pilotés par l'IA entre 2024 et 2030.

85 % des leaders de l'IA prévoient d'améliorer leur automatisation CloudOps au cours de l'année prochaine.

L'augmentation des investissements dans la sécurité des données est une priorité mondiale, avec un bond de 25 %, passant de 33 % en 2023 à 58 % en 2024.

Méthodologie

En mars 2024, NetApp s'est associé à Savanta pour mener une étude quantitative auprès de plus de 1 300 responsables de la technologie et des données dans des entreprises présentes sur 10 marchés : États-Unis, EMEA (Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne) et APAC (Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Singapour, Japon).

Pour en savoir plus et accéder à l'intégralité du rapport et à l'infographie, rendez-vous sur le site suivant https://www.netapp.com/netapp-intelligence/cloud-complexity-report/.

Rejoignez NetApp et Steve McDowell de NAND Research pour un événement LinkedIn Live le 23 avril à 11h ET. https://www.linkedin.com/events/netapp2024cloudcomplexityreport7186755671692873730/theater/

Ressources additionnelles

Rapport 2024 sur la complexité du cloud : la fracture de l'IA

Infographie du rapport sur la complexité du cloud

À propos de NetApp

NetApp est la société d'infrastructure de données intelligente, combinant le stockage de données unifié, les services de données intégrés et les solutions CloudOps pour transformer un monde disruptif en une opportunité pour chaque client. NetApp crée une infrastructure sans silo, en exploitant l'observabilité et l'IA afin de permettre l'excellence en matière de gestion des données du secteur. En tant que seul service de stockage d'entreprise intégré nativement dans les plus grands clouds du monde, notre stockage de données offre une flexibilité harmonieuse. En outre, nos services de données procurent un avantage en matière de données grâce à une cyber-résilience, une gouvernance et une agilité des applications supérieures. Nos solutions CloudOps permettent une optimisation continue des performances et de l'efficacité grâce à l'observabilité et à l'IA. Quel que soit le type de données, la charge de travail ou l'environnement, avec NetApp, vous pouvez transformer votre infrastructure de données pour réaliser vos opportunités commerciales. En savoir plus sur www.netapp.com ou suivez-nous sur X , LinkedIn , Facebook , et Instagram .

NETAPP, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240423285026/fr/