Les mises à jour protègent toutes les données contre les cybermenaces, quelle que soit la charge de travail, sur site ou dans le cloud, tout en permettant une capacité de déploiement dans des environnements hautement sécurisés

NetApp® (NASDAQ : NTAP), éditeur mondial de logiciels centrés sur les données et axés sur le cloud, annonce aujourd’hui l’implémentation de nouvelles fonctionnalités dans NetApp BlueXP, renforçant ainsi la position de NetApp en tant que choix de premier plan pour le stockage sécurisé des données. Dans le paysage technologique actuel, les données n’ont jamais été aussi précieuses ni aussi vulnérables. Les données alimentent les opérations, stimulent l’innovation et créent des expériences client exceptionnelles. C’est pourquoi l’impact des cybermenaces toujours plus nombreuses, telles que les attaques par rançongiciels et les pertes ou altérations potentielles de données, peut s’avérer dévastateur. Aujourd’hui, les infrastructures de données couvrent souvent à la fois des environnements sur site et des environnements cloud multiples, ce qui complique la protection des données, la sécurité et la conformité. La pénurie de compétences et les contraintes budgétaires ne font qu’aggraver ces difficultés.

Les entreprises ont besoin d’une plus grande simplicité dans la gestion des données et d’une sécurité accrue pour gérer leur patrimoine de données et éviter des pertes catastrophiques. Les nouvelles fonctionnalités disponibles grâce à BlueXP s’appuient sur sa puissante expérience unifiée et fournissent des capacités de services de données qui peuvent détecter, gérer et protéger les données dans l’infrastructure multicloud, en exploitant l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour obtenir des résultats commerciaux optimaux.

Les nouvelles mises à jour des fonctionnalités et les innovations comprennent la simplification de la sauvegarde et de la récupération, la protection des données couvrant un plus grand nombre d’environnements, ainsi que le déploiement dans les environnements les plus hautement sécurisés, y compris les sites gouvernementaux, grâce à des opérations régulières qui garantissent une expérience homogène pour chaque application.

« Ce que BlueXP offre est réellement le meilleur de sa catégorie, dans la mesure où il permet une approche différenciée du défi posé par le multicloud hybride », a déclaré Ronen Schwartz, Vice-président principal et directeur général du stockage cloud chez NetApp. « Notre engagement est de continuer à faciliter les AIOps de manière toujours plus poussée, en simplifiant les opérations complexes de stockage et de gestion des données, tout en améliorant simultanément la résilience aux cybermenaces que nos clients atteignent grâce à BlueXP. Cette approche, qui prend déjà en charge les environnements gouvernementaux les plus sécurisés au monde, reflète les exigences de nos clients commerciaux dans le monde moderne des données d’aujourd’hui. »

Les nouvelles fonctionnalités de NetApp BlueXP sont les suivantes :

Stratégies de protection des données complètes couvrant les systèmes, les sites et les charges de travail à partir d’un point de contrôle unique : La solution de sauvegarde et de récupération BlueXP offre désormais un plan de contrôle unique qui simplifie les stratégies de sauvegarde personnalisées, charge de travail par charge de travail. Quel que soit l’environnement, n’importe quelle variante du spectre complet des stratégies de sauvegarde 3-2-1 peut être facilement appliquée aux charges de travail selon leurs besoins, éliminant ainsi le besoin d’outils multiples et de ressources ayant reçu une formation particulière. Les fonctionnalités de sauvegarde et de restauration de BlueXP sont étendues à une gamme plus large de charges de travail avec la prise en charge des déploiements réguliers des bases de données dans les principaux clouds à l'aide d'offres de stockage définies par logiciel NetApp ou natives de l'hyperscale, telles que les bases de données Oracle sur Amazon FSx pour NetApp ONTAP.

Déploiement dans les environnements les plus sécurisés : Les nouveaux modes de déploiement privé et restreint de BlueXP permettent de déployer BlueXP et les services de stockage et de données associés dans des environnements hautement sécurisés et sensibles à la conformité, qui peuvent inclure des clouds gouvernementaux, ou même des implémentations de « sites fantômes » qui nécessitent une isolation totale de la connectivité Internet. Cloud Insights Federal Edition est désormais disponible pour le déploiement dans des environnements et des charges de travail exigeant des protections de niveau FedRAMP à fort impact. Cloud Volumes ONTAP (CVO) est désormais disponible sur AWS Marketplace for the U.S. Intelligence Community (IC), une marketplace qui répond aux besoins spécifiques de la U.S. Intelligence Community en améliorant la sécurité, en augmentant l’impact des missions et en réduisant les coûts.



NetApp BlueXP est la principale méthode de gestion de NetApp ONTAP, le logiciel de gestion de données leader de NetApp, à la fois dans le cloud et sur site. L’annonce d’aujourd’hui concernant BlueXP comprend plus d’une douzaine de mises à jour et d’innovations.

À propos de NetApp

NetApp est un éditeur mondial de logiciels centrés sur les données et axés sur le cloud, qui permet aux entreprises, à l’ère de la transformation numérique accélérée, de mener leurs activités grâce aux données. L’éditeur fournit des systèmes, des logiciels et des services cloud qui leur permettent d’exécuter leurs applications de manière optimale, du centre de données au cloud, que ce soit pour les développer dans le cloud, pour migrer vers le cloud ou pour créer leurs propres expériences de cloud sur site. Grâce à des solutions performantes dans divers environnements, NetApp aide les entreprises à créer leur propre structure de données et à fournir en toute sécurité les données, services et applications adéquats aux personnes concernées, à tout moment et partout. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.netapp.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP, et les marques citées sur le site www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. D’autres noms d’entreprises et de produits sont généralement des marques ou marques déposées des entreprises respectives.

