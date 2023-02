NetApp Advance offre aux entreprises une flexibilité et une efficacité cloud hybride de niveau supérieur

Le nouveau portefeuille de programmes et de garanties de NetApp facilite la gestion des investissements dans le stockage et évite les dépenses en capital sporadiques

NetApp® (NASDAQ : NTAP), éditeur mondial de logiciels orienté cloud et données, a annoncé aujourd’hui la disponibilité de NetApp Advance, un nouveau portefeuille de programmes de stockage et de garanties pour aider les clients à pérenniser de manière rentable les environnements sur site.

NetApp Advance fait évoluer le cycle de vie du stockage, permettant aux entreprises d’éviter des cycles de rafraîchissement complexes, coûteux et chronophages en permettant des mises à niveau matérielles continues et non perturbatrices — et assure un stockage efficace, sécurisé et durable avec de nouvelles garanties offertes pour répondre aux besoins des entreprises d'aujourd’hui.

Grâce à une propriété et une gestion simplifiées du stockage, NetApp Advance peut aider à éliminer les cycles de mise à niveau complexes, longs et coûteux tout en restant au niveau des innovations technologiques. Les entreprises peuvent choisir des options de stockage sur site ou dans le cloud pour pérenniser et mettre à l'échelle les environnements de manière sécurisée, transparente et sans perturbation à mesure qu’elles grandissent. Advance apporte également les meilleures pratiques et capacités en matière de durabilité et d’efficacité qui améliorent sans relâche l’écoefficience et les performances opérationnelles afin de réduire l’empreinte carbone.

« NetApp Advance apporte la tranquillité d’esprit aux entreprises tournées vers l’avenir qui ont besoin de solutions de stockage pouvant s’adapter et se mettre à échelle à mesure que leur activité évolue et se développe », déclare Sandeep Singh, vice-président principal, stockage d’entreprise, NetApp. « Avec NetApp Advance, nous offrons à nos clients la confiance que leur investissement d'aujourd'hui en stockage fournira la flexibilité nécessaire pour répondre à leurs besoins de cloud hybride de demain. »

Les nouveaux avantages de NetApp Advance incluent :

La réduction du coût, de la complexité et de la perturbation des rafraîchissements technologiques en achetant une seule fois et en évoluant continuellement.

La diminution considérable du risque précédemment associé à la migration vers un cloud hybride avec la flexibilité de s’adapter facilement au cloud si ou lorsque l’activité le demande.

Faisant partie de NetApp Advance, le nouveau NetApp Storage Lifecycle Program propose :

Des mises à niveau non perturbatrices sans frais supplémentaire vers la dernière technologie de contrôleur de stockage tous les trois, quatre ou cinq ans.

L'option de mise à niveau des contrôleurs pour un coût progressif avant le renouvellement de trois ans.

Le rafraîchissement optionnel de la capacité permet aux clients de remplacer les lecteurs à faible capacité dans le cadre d’un rafraîchissement de stockage, de sorte que les clients n’ont jamais à acheter la même capacité une deuxième fois et peuvent obtenir une présence de centre de données plus efficace et durable.

Les mises à jour logicielles gérées à distance, y compris les mises à niveau logicielles ONTAP non perturbatrices, regorgent de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations.

Les services de support de premier plan, avec Active IQ et Cloud Insights, qui permettent une visibilité complète et AIOps pour rationaliser l’observabilité de l’infrastructure au-delà de la couche de stockage dans une seule interface pour identifier rapidement les problèmes et simplifier le dépannage. ONTAP Essentials fournit pour sa part des aperçus détaillés des inventaires, des charges de travail et de la protection des données ONTAP.

En outre, le NetApp Storage Lifecycle Program introduit le NetApp Cloud Advantage Program, qui permet aux entreprises d’échanger des contrôleurs pour obtenir un crédit complet pour leur choix de solutions nuagiques NetApp, permettant une mise à l’échelle facile vers le cloud afin de répondre à l’évolution des demandes commerciales — et deux nouvelles garanties au bénéfice des entreprises qui ont besoin d’options et de modèles de consommation de stockage agiles et efficientes.

Avec la garantie d'efficience de stockage 4:1 SAN de NetApp, si les objectifs d’efficacité de la charge de travail ne sont pas atteints, NetApp corrigera la situation sans frais pour le client. Disponible pour tous les systèmes AFF all-flash.*

NetApp présentera également un nouveau SLA de durabilité pour les clients NetApp Keystone. Keystone est livré avec une disponibilité des données de 99,999 pour cent*. Keystone fournit dorénavant un Watts/TB standard pour chaque niveau de performance basé sur SLA, avec des crédits de service disponibles si ces objectifs ne sont pas atteints. Ce nouveau SLA devrait être disponible au premier trimestre calendrier de 2023 et des modalités spécifiques s’appliqueront.

Avec NetApp BlueXP, les clients auront bientôt accès à un nouveau Sustainability Dashboard – qui sera disponible pour démonstration au cours du premier trimestre de l’exercice 2024 de NetApp. Ce tableau de bord fournit une vue globale de l’environnement informatique d’une entreprise avec des données réelles mesurant la puissance, l’énergie et la consommation de chaleur pour fournir une fiche de performance durable. En offrant des informations exploitables avec AIOps pour améliorer leur score global et réduire leur empreinte carbone de stockage, les entreprises peuvent simplement et facilement surveiller et atteindre leurs objectifs de durabilité informatique.

« En tant que partenaire NetApp, EVT aide nos clients communs à optimiser leur environnement informatique et à accélérer leur transition vers le cloud », déclare Scott Gelb, architecte de solutions, Enterprise Vision Technologies. « Avec l’annonce de NetApp Advance par NetApp, nous sommes parfaitement positionnés pour aider les clients à atteindre leurs objectifs en offrant un chemin flexible vers des mises à niveau non perturbatrices de leurs systèmes matériels sur site, ou pour adapter leurs environnements cloud hybrides à mesure qu’ils évoluent vers n’importe quel cloud avec des crédits cumulés pour leur choix de solutions cloud NetApp. En assurant l’avenir de leur investissement avec Advance, nous pouvons limiter les risques et offrir l’agilité des infrastructures au fur et à mesure de l’évolution de leur activité. »

NetApp Advance est disponible dès aujourd’hui. Nous avons également annoncé aujourd’hui la disponibilité prochaine de NetApp AFF C-Series, une nouvelle famille d’options de stockage flash de capacité offrant un stockage all-flash à moindre coût, et de NetApp AFF A150, un nouveau système de stockage d’entrée de gamme dans la famille AFF A-Series de systèmes all-flash.

*Les modalités et conditions s'appliqueront.

Ressources supplémentaires

À propos de NetApp

NetApp est un éditeur mondial de logiciels orienté cloud et données qui permet aux entreprises, à l'ère de la transformation numérique accélérée, de mener leurs activités grâce aux données. La société fournit des systèmes, des logiciels et des services nuagiques qui leur permettent d'exécuter leurs applications de manière optimale, du centre de données au cloud, que ce soit pour les développer dans le cloud, pour migrer vers le cloud ou pour créer leurs propres expériences nuagiques sur site. Grâce à des solutions performantes dans divers environnements, NetApp aide les entreprises à créer leur propre structure de données et à fournir en toute sécurité les données, les services et les applications adéquats aux personnes concernées, à tout moment et partout. Pour en savoir plus, visitez www.netapp.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP et les marques répertoriées sur www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230207005471/fr/