NetApp : La simplicité et la flexibilité du cloud désormais disponibles dans le data center grâce aux nouveaux services de données logiciels NetApp

NetApp lance plusieurs nouveautés qui accélèrent la transformation digitale des entreprises en facilitant la création et l'optimisation d'applications dans les environnements cloud et sur site

NetApp (NASDAQ : NTAP), entreprise spécialisée dans les logiciels et axée sur le cloud et les données, dévoile aujourd'hui les améliorations apportées à son produit leader du secteur, le logiciel de gestion des données NetApp® ONTAP® connecté au cloud. Elle annonce également le lancement d'un service d'abonnement NetApp Keystone™ Flex Subscription plus flexible et la sortie d'une nouvelle solution NetApp SolidFire® Enterprise SDS. Avec ces nouveautés, NetApp aide les entreprises du monde entier à obtenir le meilleur du cloud en leur permettant d'optimiser les performances et la sécurité, de réduire les coûts, d'étendre facilement la gestion des données des environnements sur site à tous les clouds et de consommer à la demande une infrastructure de cloud hybride.

« L'accélération rendue possible grâce à la transformation digitale est telle que des projets qui nécessitaient plusieurs années auparavant ne demandent plus que quelques mois ou semaines aujourd'hui », indique César Cernuda, Président de NetApp. « Grâce à ses innovations logicielles centrées sur la donnée, NetApp bénéficie d'un positionnement privilégié pour aider les entreprises à s'adapter rapidement et à se transformer durablement dans l'univers actuel du cloud hybride. Nos solutions simplifient le développement des applications dans le cloud ou leur migration. Elles permettent aussi de créer facilement des expériences sur site similaires à celles du cloud. »

Nouveautés annoncées par NetApp :

L'amélioration des fonctionnalités du logiciel NetApp ONTAP assure une meilleure consolidation, une plus grande intégration au cloud et une disponibilité des données continue pour plus de simplicité et d'efficacité, et une protection renforcée des applications stratégiques.

assure une meilleure consolidation, une plus grande intégration au cloud et une disponibilité des données continue pour plus de simplicité et d'efficacité, et une protection renforcée des applications stratégiques. Les mises à jour du service NetApp Keystone Flex Subscription offrent un moyen rapide et flexible de bénéficier d'un data center cloud avec des abonnements en fonction de l'utilisation pour une expérience sur site similaire à celle du cloud. L'abonnement Keystone Flex Subscription propose également l'intégration au cloud public disponible via l'écosystème de partenaires NetApp.

offrent un moyen rapide et flexible de bénéficier d'un data center cloud avec des abonnements en fonction de l'utilisation pour une expérience sur site similaire à celle du cloud. L'abonnement Keystone Flex Subscription propose également l'intégration au cloud public disponible via l'écosystème de partenaires NetApp. La nouvelle solution NetApp SolidFire Enterprise SDS fournit un socle simple et automatisé pour le cloud privé avec le logiciel NetApp Element® comme stockage software-defined autonome pouvant être déployé dans tout matériel.

À propos de NetApp

NetApp est une entreprise spécialisée dans les logiciels et axée sur le cloud et les données qui aide ses clients à valoriser pleinement leurs données dans un contexte de transformation digitale accélérée. Elle fournit des systèmes, des logiciels et des services cloud qui leur permettent d'exécuter leurs applications de manière optimale du data center au cloud, qu'ils les développent dans le cloud, les migrent vers le cloud ou créent leur propre expérience de type cloud sur site. Avec ses solutions qui s'exécutent dans des environnements diversifiés, NetApp aide les entreprises à construire leur propre Data Fabric et à fournir les données, les applications et les services adaptés aux personnes appropriées, au bon moment et en toute sécurité. Pour plus d'informations, consultez www.netapp.com/fr ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook ou Instagram.

