NetApp : Les services d'optimisation et de données d'entreprise désormais disponibles dans le Cloud grâce à NetApp

Parmi les nouvelles fonctionnalités annoncées, l'optimisation de Kubernetes proposée par Spot by NetApp permet aux entreprises d'économiser jusqu'à 90 % sur leurs dépenses de calcul et le stockage

NetApp (NASDAQ : NTAP), entreprise globale spécialisée dans les logiciels et axée sur le Cloud et les données, dévoile aujourd'hui une solution révolutionnaire sans serveur ni stockage pour conteneurs Spot by NetApp, une nouvelle plateforme de volume cloud hybride autonome, ainsi que des solutions de poste de travail virtuel basées dans le Cloud. Les nouvelles fonctionnalités proposées par NetApp simplifient et optimisent la gestion multicloud pour des performances ultimes à faible coût. Elles assurent aussi une véritable portabilité des applications cloud riches en données et offrent des solutions complètes de poste de travail dans les environnements de Cloud hybride.

« Pour prospérer dans la nouvelle normalité, la transformation digitale s'impose désormais comme une priorité métier. Les entreprises qui veulent réussir doivent optimiser leur architecture IT multicloud hybride », indique George Kurian, CEO de NetApp. « Quel que soit le degré de transformation de ses clients, NetApp les aide à créer une Data Fabric pour valoriser leurs données, optimiser le fonctionnement des applications et obtenir le meilleur du Cloud. »

Nouveautés annoncées par NetApp :

Lancement de la solution sans serveur ni stockage Spot Storage by NetApp combinée à Spot Ocean by NetApp : ce produit révolutionnaire permet aux entreprises de créer, de déployer et d'exécuter facilement et à faible coût des applications basées sur des microservices via Kubernetes sans avoir à gérer le stockage et les services de données. ​

combinée à : ce produit révolutionnaire permet aux entreprises de créer, de déployer et d'exécuter facilement et à faible coût des applications basées sur des microservices via Kubernetes sans avoir à gérer le stockage et les services de données. ​ Expérience unique de gestion des services NetApp de données et de stockage multicloud et cloud hybride avec NetApp Cloud Manager : cette nouvelle plateforme de volume cloud autonome assure une visibilité complète et un meilleur contrôle sur l'environnement de stockage Azure, AWS, GCP ou sur site (on-premise) avec une expérience cloud native pour les services de données avancés : synchronisation, sauvegarde et tiering des données, mise en cache des fichiers et conformité.

: cette nouvelle plateforme de volume cloud autonome assure une visibilité complète et un meilleur contrôle sur l'environnement de stockage Azure, AWS, GCP ou sur site (on-premise) avec une expérience cloud native pour les services de données avancés : synchronisation, sauvegarde et tiering des données, mise en cache des fichiers et conformité. Offre du nouveau service Cloud entièrement géré NetApp Virtual Desktop Management Service (VDMS) et d'une nouvelle conception d'infrastructure de postes de travail virtuels Cloud hybride validée : ces solutions aident les entreprises à faire évoluer leurs ressources d'infrastructure pour répondre aux besoins croissants de leurs équipes distantes. Les ressources peuvent être optimisées en continu sans augmenter la complexité et tout en réduisant les coûts de moitié.

