NetApp annonce une nouvelle gamme d'équipements de stockage Flash de grande capacité à bas coût pour les centres de données modernes

NetApp assoit sa position de leader avec de grandes innovations de stockage en proposant des matériels d'entrée et milieu de gamme qui plairont à ses clients devant composer avec des budgets serrés dans le contexte économique actuel

NetApp® (NASDAQ : NTAP), éditeur mondial de logiciels orientés cloud computing et données, annonce l'arrivée imminente de sa gamme AFF C-Series, une nouvelle famille de baies de stockage Flash de grande capacité fournissant un stockage tout Flash à moindre coût, et de l'AFF A150, un nouveau système de stockage d'entrée de gamme appartenant à la famille AFF A-Series des systèmes tout Flash.

La nouvelle gamme AFF C-Series de NetApp fournit des performances Flash rentables et efficaces, avec à la clé un coût total de possession plus avantageux et une empreinte de stockage réduite. Ces baies Flash grande capacité incluent également l'une des suites logicielles les plus complètes du marché : ONTAP One, une licence tout-en-un regroupant tous les logiciels NetApp existants. Les clients peuvent ainsi moderniser leurs centres de données en choisissant le type de stockage (Flash performance, capacité ou hybride) adapté à leurs besoins de charge de travail VMware, de base de données et de fichiers, le tout exécuté sur NetApp ONTAP et géré de manière centralisée par NetApp BlueXP pour une expérience de cloud hybride transparente.

NetApp a également dévoilé NetApp Advance, sa nouvelle offre de programmes de stockage et de garanties pour offrir aux clients la meilleure expérience de propriété possible et assurer la pérennité des environnements locaux de manière rentable.* Les clients jouiront ainsi de la souplesse et du choix requis pour protéger leur investissement de stockage - qu'il s'agisse de matériels C-Series ou AFF A150 ou de systèmes AFF ou FAS récemment achetés - avec la possibilité de dimensionner optimalement les environnements locaux et de passer au stockage en tant que service ou dans le cloud en fonction de leurs besoins. Et grâce à la garantie « rendement de stockage 4:1 »*, NetApp s'engage à ce que les objectifs de rendement de charge de travail soient atteints, faute de quoi elle y remédiera gratuitement.

« NetApp est l'un des leaders du stockage Flash depuis des années et l'annonce d'aujourd'hui concernant les AFF C-Series et A150 s'inscrit dans cet héritage d'innovation pour que nos clients et partenaires disposent d'un stockage tout Flash parmi les plus abordables et durables du marché » déclare Sandeep Singh, VP Stockage d'entreprise chez NetApp. « À l'heure où les entreprises regardent leurs résultats de près dans le contexte économique actuel, nous voulons répondre à leurs besoins en proposant des capacités Flash à un coût d'entrée moindre afin de faciliter leur passage du stockage hybride au tout-Flash dans le respect de leur budget ».

La gamme AFF C-Series de NetApp, qui englobe l'AFF C250, l'AFF C400 et l'AFF C800, offre :

Un rendement de stockage garanti qui améliore l'empreinte de stockage et les coûts énergétiques de l'entreprise en vue de réduire son coût total de possession et simplifier ses opérations*.

Une évolutivité transparente sur site pour permettre à l'entreprise de monter en capacité et en performance dans le but de suivre la croissance de ses données.

Une sécurisation des données de premier choix incluant une protection contre les logiciels d'extorsion afin que les données importantes restent toujours sécurisées, disponibles et protégées.

La nouvelle baie NetApp AFF A150 convient idéalement aux entreprises de taille moyenne ainsi que pour les déploiements de type bureau distant/succursale et distribués. Elle répond mieux aux besoins des clients qui recherchent un stockage d'entrée de gamme de classe entreprise tout en fournissant :

De meilleures performances

Plus d'options d'évolutivité et d'extension

Une haute disponibilité avec une prise en charge de MetroCluster IP

Ces nouveautés dans la gamme NetApp conviennent à merveille aux charges de travail d'entrée à haut de gamme (machines virtuelles, bases de données et sauvegardes consolidées), possèdent de nombreuses fonctionnalités grâce à la gestion des données ONTAP et sont proposées à un prix attrayant. Elles génèreront de fortes opportunités de croissance pour les partenaires NetApp, qui pourront ainsi pénétrer de nouveaux marchés tout en bénéficiant des avantages du programme NetApp Partner Sphere.

« NetApp continue de s'affirmer comme l'un des innovateurs les plus en vue du marché en matière de stockage dans le cloud hybride » déclare Juan Orlandini, architecte et ingénieur de stockage chez Insight Enterprises. En tant qu'intégrateur de solutions de premier rang et partenaire de longue date de NetApp, nous savons que nos clients communs recherchent les solutions et services les plus avancés du secteur pour assurer la vitesse, l'évolutivité et la résilience de leur entreprise. Avec ces nouvelles offres de capacité Flash et d'entrée de gamme, nous ouvrons la porte à l'acquisition de nouveaux clients à grande échelle ».

NetApp Advance est disponible dès aujourd'hui. La famille NetApp AFF C-Series et NetApp AFF A150 seront disponibles à compter de mars 2023. NetApp et Cisco prévoient de proposer ces solutions de stockage au sein de l'offre d'infrastructure intégrée leader du marché, FlexPod au 4e trimestre 2023.

*Des conditions générales s'appliquent.

Autres ressources

À propos de NetApp

NetApp est un éditeur mondial de logiciels orienté cloud et données qui permet aux entreprises, à l'ère de la transformation numérique accélérée, de mener leurs activités grâce aux données. L'éditeur fournit des systèmes, des logiciels et des services cloud qui leur permettent d'exécuter leurs applications de manière optimale, du centre de données au cloud, que ce soit pour les développer dans le cloud, pour migrer vers le cloud ou pour créer leurs propres expériences dans le cloud sur site. Grâce à des solutions performantes dans divers environnements, NetApp aide les entreprises à créer leur propre structure de données et à fournir en toute sécurité les données, les services et les applications adéquats aux personnes concernées, à tout moment et partout. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.netapp.com ou retrouvez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP et les marques listées à l'adresse www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230207005484/fr/