NetApp augmente la simplicité et réduit les coûts du stockage par blocs avec la nouvelle matrice SAN all flash et une garantie de récupération en cas de ransomware

NetApp® (NASDAQ: NTAP), un éditeur mondial de logiciels centrés sur les données et basés dans le cloud, annonce aujourd’hui plusieurs produits et programmes innovants, y compris une nouvelle offre de stockage par blocs et une garantie mettant en évidence la meilleure capacité de NetApp à récupérer en cas d'attaques de ransomware.

Cette annonce répond aux défis critiques des clients, notamment l’augmentation de la complexité informatique, la limitation des budgets informatiques, l’urgence accrue en matière de durabilité et la croissance exponentielle des cybermenaces. La nouvelle famille ASA (All-Flash SAN Array) de série A de NetApp simplifie le déploiement de l’infrastructure SAN moderne, tout en garantissant disponibilité et efficience, avec une réduction des coûts et une durabilité inégalée. NetApp annonce également une garantie de récupération de ransomware alors que les coûts des ransomwares pour les entreprises devraient passer de 20 milliards USD en 2021 à 265 milliards USD d'ici 2031.

« Dans un monde de plus en plus complexe, les entreprises recherchent la simplicité et la sécurité comme socle de référence », déclare Sandeep Singh, vice-président principal et directeur général, stockage d'entreprise. « Le leadership de NetApp dans la technologie de stockage aide les clients à relever les défis de stockage de données avec une simplicité opérationnelle à grande échelle, une sécurité intégrée pour gérer et récupérer en cas de menaces de ransomware, et un stockage flash soutenu par des efficiences garanties pour atteindre ou dépasser les objectifs de durabilité et d’économie. »

S’appuyant sur l’histoire d’excellence et d’innovation de NetApp en matière de stockage, les améliorations apportées aujourd’hui au portefeuille de NetApp comprennent :

NetApp ASA – simplicité accrue pour le stockage par blocs moderne

Tirant parti de plus de deux décennies d’expertise en stockage de données et de plus de 20 000 clients SAN, NetApp étend son leadership dans le NAS et le stockage unifié avec une gamme dédiée de produits de stockage par blocs, permettant aux clients d’éliminer les silos d’infrastructure et de simplifier leurs environnements de données structurées et non structurées sur site et dans le cloud.

La NetApp ASA de série A est une nouvelle gamme de systèmes de stockage flash spécifiques au SAN qui offre un niveau supérieur de performance, d’évolutivité, de disponibilité des données, d’efficience et de connectivité cloud hybride pour les applications et les bases de données critiques des entreprises. Les fonctionnalités supplémentaires incluent :

Disponibilité des données à six neuf garantie (99,9999 %)*

(99,9999 %)* NetApp ASA offre une capacité efficace de pointe avec une capacité utilisable combinée à la garantie d'efficience de stockage 4:1 de NetApp *

* Renforçant l’engagement de NetApp en faveur de la durabilité, NetApp ASA offre jusqu’à 50 % en moins de consommation énergétique et d’émissions de carbone associées par rapport aux offres concurrentes

Stockage de données moderne conçu sur un flash à haute performance all NVMe avec protocoles NVMe/FC, NVMe/TCP, FC et iSCSI

avec protocoles NVMe/FC, NVMe/TCP, FC et iSCSI Accès continu aux données pour toutes les matrices ASA avec une architecture active-active symétrique généralement disponible uniquement sur les matrices haut de gamme aux coûts rédhibitoires

pour toutes les matrices ASA avec une architecture active-active symétrique généralement disponible uniquement sur les matrices haut de gamme aux coûts rédhibitoires Programme de cycle de vie du stockage qui offre aux clients des mises à niveau discrètes vers la dernière technologie de contrôleur de stockage tous les trois, quatre ou cinq ans sans frais supplémentaire

qui offre aux clients des mises à niveau discrètes vers la dernière technologie de contrôleur de stockage tous les trois, quatre ou cinq ans sans frais supplémentaire Protection intégrée des données et connectivité cloud hybride pour garantir que les données sont sécurisées et peuvent s’étendre à AWS, Azure et GCP

« Les dernières améliorations ASA de NetApp offrent plus de flexibilité à nos bases de données critiques et augmentent l’efficacité des données à un prix inférieur », déclare Reinoud Reynders, responsable IT, infrastructure et opérations, UZ Leuven. « Les nouvelles garanties de disponibilité et d’efficacité des données nous donnent la confiance que NetApp est également le bon partenaire pour UZ Leuven à mesure que nous évoluons. »

Garantie NetApp de récupération en cas de ransomware

La garantie NetApp de récupération en cas de ransomware tire parti de la combinaison unique de fonctionnalités de sécurité intégrées à clé et de protection antiransomwares d’ONTAP. ONTAP peut automatiquement bloquer les types de fichiers malveillants connus, bloquer les administrateurs voyous et les utilisateurs frauduleux avec une vérification multi-admin, et fournir des instantanés inviolables qui ne peuvent pas être supprimés — même par l’administrateur de stockage. Avec la protection antiransomware autonome leader du secteur d’ONTAP, les attaques sont détectées, des instantanés supplémentaires sont pris immédiatement et la récupération peut se produire en quelques minutes. Compte tenu de cette combinaison inégalée de technologies, NetApp peut désormais garantir la récupération de données instantanées en cas d’attaque par ransomware. Dans le cas où des copies de données ne pourraient pas être récupérées avec l’aide de NetApp ou de l’assistance d’un partenaire, NetApp offrira une compensation*.

En plus de la nouvelle famille NetApp ASA et de la garantie NetApp de récupération en cas de ransomware, ce lancement est accompagné de :

ONTAP One , le logiciel de stockage le plus complet et le plus intégré, maintenant disponible pour tous les systèmes AFF, ASA et FAS. NetApp met également les capacités intégrées dans ONTAP One à la disposition des systèmes déployés existants pris en charge.

, le logiciel de stockage le plus complet et le plus intégré, maintenant disponible pour tous les systèmes AFF, ASA et FAS. NetApp met également les capacités intégrées dans ONTAP One à la disposition des systèmes déployés existants pris en charge. ONTAP version mai 2023 , qui améliore la protection antiransomwares et la gestion des charges de travail consolidées.

, qui améliore la protection antiransomwares et la gestion des charges de travail consolidées. StorageGRID 11.7 et StorageGRID SGF6112 , une nouvelle version du logiciel StorageGRID avec des capacités avancées pour la récupération après sinistre, des mises à jour de sécurité et de conformité, une expérience utilisateur simplifiée et plus encore, ainsi qu’un appareil de stockage all flash de nouvelle génération avec des performances et une densité accrues pour gérer les charges de travail d’objets gourmandes en performances avec de grandes quantités de données, y compris IA, analyse et lacs de données.

, une nouvelle version du logiciel StorageGRID avec des capacités avancées pour la récupération après sinistre, des mises à jour de sécurité et de conformité, une expérience utilisateur simplifiée et plus encore, ainsi qu’un appareil de stockage all flash de nouvelle génération avec des performances et une densité accrues pour gérer les charges de travail d’objets gourmandes en performances avec de grandes quantités de données, y compris IA, analyse et lacs de données. NetApp Advance a été renforcé, élargissant ainsi le portefeuille de NetApp de programmes et de garanties simplifiés pour les acheteurs, qui font évoluer continuellement les environnements de stockage des clients en toute confiance.

« Cette annonce est stratégique pour NetApp, mais s’aligne également sur ce qu'ESG dévoile dans notre étude, à savoir que le centre de données n'est pas prêt de disparaître », déclare Scott Sinclair, directeur de pratique, Enterprise Strategy Group. « Les demandes de données augmentent chaque jour, des acteurs comme NetApp en sont conscients et voient le besoin omniprésent d’innover. Il est formidable de voir de nouvelles options de stockage de NetApp, le leader de l'archivage, qui a été le pionnier du mouvement unifié. »

*Des termes et conditions spécifiques s’appliqueront

