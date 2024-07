Ces nouvelles capacités permettent aux clients d'exécuter plus facilement des charges volumineuses en données telles que les environnements d'IA générative et VMware

NetApp® (NASDAQ : NTAP), la société d'infrastructure de données intelligente, annonce aujourd'hui le lancement de nouvelles capacités conçues pour les charges de travail stratégiques dans le cloud, notamment d'IA générative et VMware. Ces améliorations apportées aux services de données et de stockage NetApp réduisent les ressources et les risques pour les clients afin de gérer ces charges de travail stratégiques dans des environnements multicloud hybrides de plus en plus complexes.

« Les charges de travail stratégiques, y compris l'IA générative et les environnements virtualisés, stimulent l'innovation commerciale et ont des exigences d'infrastructure de plus en plus complexes et gourmandes en ressources qui poussent les équipes informatiques dans leurs derniers retranchements », déclare Pravjit Tiwana, vice-président principal et directeur général, stockage cloud, NetApp. « NetApp aide les clients à reprendre le contrôle de leurs données grâce à une infrastructure de données intelligente qui exploite le stockage de données unifié, les services de données intégrés et les opérations cloud automatisées. Même lorsqu’ils doivent satisfaire des exigences technologiques spécifiques et subtiles pour les charges de travail modernes, NetApp leur donne les outils dont ils ont besoin pour optimiser et simplifier leurs opérations de données dans leurs environnements multicloud hybrides. »

Pour promouvoir des déploiements d'infrastructures de données intelligentes qui prennent mieux en charge les charges de travail stratégiques telles que les environnements d'IA générative et VMware, NetApp annonce de nouvelles capacités :

NetApp BlueXP Workload Factory pour AWS : ce service d'infrastructure de données intelligente utilise les meilleures pratiques définies par l'industrie pour automatiser la planification, l'approvisionnement et la gestion des ressources et services cloud pour les charges de travail clés, y compris l'IA générative, les environnements cloud VMware et les bases de données d'entreprise. Les clients peuvent utiliser BlueXP Workload Factory pour optimiser le temps de déploiement, le coût, les performances et la protection des ressources pour les charges de travail stratégiques ainsi que leurs données associées. Pour simplifier les migrations de charges de travail vers le cloud, BlueXP Workload Factory permet aux utilisateurs de profiler les exigences d'infrastructure pour les charges de travail cibles et de comparer différentes options de ressources pour les besoins en termes de coûts et de performances. Ensuite, le service peut provisionner les ressources sélectionnées, déplacer toutes les données de charge de travail existantes vers ces déploiements cloud nouvellement provisionnés et optimiser continuellement l'ensemble de l'environnement pour garantir les objectifs de coût et de performance. Les utilisateurs d'AWS retrouveront des instructions de déploiement de cette capacité dans l' AWS Solutions Library .

Boîte à outils NetApp GenAI – version Microsoft Azure NetApp Files : les clients peuvent désormais inclure des données d'entreprise privées stockées dans Azure NetApp Files dans leurs workflows de génération augmentée de récupération (RAG) de manière sécurisée et programmatique. Le résultat est une capacité accrue à générer des résultats uniques, de haute qualité et ultra-pertinents des projets d'IA générative en combinant leurs données propriétaires avec des modèles fondamentaux préformés. L'intégration de la boîte à outils NetApp GenAI avec Azure NetApp Files représente une puissante synergie qui permet aux clients d'exploiter les capacités avancées de génération de langage.

: les clients peuvent désormais inclure des données d'entreprise privées stockées dans Azure NetApp Files dans leurs workflows de génération augmentée de récupération (RAG) de manière sécurisée et programmatique. Le résultat est une capacité accrue à générer des résultats uniques, de haute qualité et ultra-pertinents des projets d'IA générative en combinant leurs données propriétaires avec des modèles fondamentaux préformés. L'intégration de la boîte à outils NetApp GenAI avec Azure NetApp Files représente une puissante synergie qui permet aux clients d'exploiter les capacités avancées de génération de langage. Amazon Bedrock avec Amazon FSx pour l'architecture de référence NetApp ONTAP : Amazon Web Services, Inc. (AWS) et NetApp ont lancé une architecture de référence commune qui fournit des conseils aux clients sur la mise en œuvre de workflows compatibles RAG qui intègrent des données propriétaires stockées sur Amazon FSx pour NetApp ONTAP dans leurs pipelines de données d'IA générative. Amazon FSx simplifie et rentabilise le lancement, l'exécution et la mise à l'échelle de systèmes de fichiers haute performance riches en fonctionnalités dans le cloud. L'architecture de référence permet aux développeurs d'utiliser les API d'Amazon Bedrock pour se connecter à Amazon FSx pour les entrepôts de données ONTAP, ce qui permet l'utilisation sécurisée de données propriétaires avec un choix de modèles fondamentaux hautement performants qui peuvent être personnalisés pour générer de nouvelles informations et capacités.

Amazon Bedrock avec Amazon FSx pour l'architecture de référence NetApp ONTAP : Amazon Web Services, Inc. (AWS) et NetApp ont lancé une architecture de référence commune qui fournit des conseils aux clients sur la mise en œuvre de workflows compatibles RAG qui intègrent des données propriétaires stockées sur Amazon FSx pour NetApp ONTAP dans leurs pipelines de données d'IA générative. Amazon FSx simplifie et rentabilise le lancement, l'exécution et la mise à l'échelle de systèmes de fichiers haute performance riches en fonctionnalités dans le cloud. L'architecture de référence permet aux développeurs d'utiliser les API d'Amazon Bedrock pour se connecter à Amazon FSx pour les entrepôts de données ONTAP, ce qui permet l'utilisation sécurisée de données propriétaires avec un choix de modèles fondamentaux hautement performants qui peuvent être personnalisés pour générer de nouvelles informations et capacités.

Améliorations d'Amazon FSx pour NetApp ONTAP : AWS a annoncé la nouvelle génération d'Amazon FSx pour le service de stockage cloud ONTAP avec des capacités améliorées pour améliorer l'évolutivité et la flexibilité afin de fournir jusqu'à 6 Go par seconde de débit pour une seule paire hautement disponible à partir de 512 TiB de stockage SSD. Les systèmes de fichiers de prochaine génération offrent aux charges de travail virtualisées plus d'espace pour une augmentation de 300 % du débit en rafale du réseau et une augmentation de 150 % du débit en rafale du disque. Pour les charges de travail à grande échelle et hautes performances telles que l'IA générative, les systèmes Amazon FSx pour ONTAP de deuxième génération prennent en charge l'évolutivité dynamique en ajoutant des paires hautement disponibles selon les besoins, jusqu'à 24 nœuds. Cela fournit jusqu'à 72 Go par seconde de débit à partir de 1 PiB de stockage SSD, offrant une plus grande flexibilité et des performances pour les besoins changeants de l'entreprise. Support de récupération en cas de sinistre NetApp BlueXP pour VMFS : le service de récupération en cas de sinistre BlueXP, qui fournit des workflows guidés pour concevoir et exécuter des plans de récupération après sinistre automatisés pour les workflows VMware sur site et dans les environnements cloud, a été étendu pour prendre en charge les entrepôts de données VMFS pour la récupération après sinistre sur site.

Ces mises à jour s’appuient sur les offres existantes de NetApp qui prennent en charge les opérations de stockage et de données pour les clients qui ont besoin de mettre en œuvre et de gérer des charges de travail stratégiques telles que les environnements d'IA générative et VMware. Par exemple, NetApp a récemment annoncé que sa capacité de classification de données BlueXP, qui classe et catégorise automatiquement les données pour une gouvernance améliorée et une intégration sécurisée dans les pipelines de données d'IA générative et RAG, est devenue une capacité de contrôle de base désormais disponible gratuitement pour tous les clients NetApp.

« En ce qui concerne l'IA générative, l'objectif principal des entreprises est d'adapter leurs stratégies de données pour s'assurer qu'elles peuvent équilibrer la sécurité des données, la rentabilité et l'innovation, car elles tirent parti des LLM préintégrés pour obtenir des informations exploitables à partir de leurs données propriétaires et pertinentes pour l'entreprise », déclare Archana Venkatraman, directrice principale de la recherche, gestion des données sur le cloud, IDC. « Les capacités de l’infrastructure de données intelligente de NetApp peuvent aider les clients à relever les défis liés aux données et offrir des conseils spécifiques pour automatiser les workflows qui peuvent alimenter en toute sécurité les données privées directement dans les LLM des fournisseurs de cloud public. En outre, la capacité de classification des données BlueXP de NetApp a le potentiel d’atténuer les risques liés aux opérations de données pour l’IA, car elle permet aux utilisateurs de découvrir et de classer les données de manière à ce que les bonnes données soient introduites dans le bon modèle sans exposer d’informations confidentielles, personnelles ou restreintes. »

« Les entreprises sont désormais confrontées à des réalités économiques différentes en ce qui concerne les environnements virtualisés, et nous devons tous agir rapidement pour faire face aux récents changements dans l’industrie », déclare Derek Elbert, architecte des solutions, WWT. « L’optimisation du ratio coût/performance des charges de travail VMware est devenue une initiative primordiale pour nous, avec l’objectif de continuer à fournir une évolutivité et des performances tout en réduisant les ressources inutiles des systèmes et des logiciels. Les offres de NetApp, telles que le service de récupération après sinistre BlueXP et les mesures d’optimisation de Cloud Insights, nous aident à mieux garantir les bons niveaux d’allocation des ressources et de systèmes de protection pour les environnements virtuels, ce qui nous permet de nous concentrer sur le fonctionnement de notre infrastructure sans compromettre la performance des opérations financières. »

