NetApp et Cisco renforcent leur partenariat en annonçant la nouvelle plateforme FlexPod XCS afin de développer les infrastructures convergées dans le cloud hybride

Les nouvelles capacités renforceront la connectivité cloud hybride et l’automatisation afin d’améliorer les coûts et l’accessibilité grâce à une intégration avec les fournisseurs de cloud natif

NetApp (NASDAQ : NTAP), société logicielle mondiale, axée sur le cloud et les données, ainsi que Cisco (NASDAQ : CSCO), ont annoncé aujourd’hui l’évolution de FlexPod, avec l’ajout de FlexPod® XCS, fournissant une plateforme automatisée destinée aux applications modernes, données et services cloud hybride.

FlexPod se compose de technologies prévalidées de stockage, de mise en réseau et de serveur, appartenant à Cisco et NetApp. La nouvelle plateforme FlexPod XCS est conçue pour accélérer la délivrance d’applications modernes et de données dans un environnement de cloud hybride. FlexPod XCS est la première et unique solution de cloud hybride intégrée de manière native aux trois principaux fournisseurs de cloud public. En outre, les organisations auront la possibilité d’utiliser FlexPod-as-a-Service, modèle de tarification à paiement évolutif qui offre flexibilité financière et opérationnelle.

« Depuis de nombreuses années, FlexPod permet aux clients de Presidio d’accroître la performance de leurs applications, de diminuer leurs dépenses d’investissement en logiciels et de réduire les temps d'arrêt non planifiés », a déclaré Raphael Meyerowitz, vice-président de l’ingénierie chez Presidio. « Grâce à FlexPod XCS, NetApp et Cisco offrent davantage de flexibilité, d’accessibilité et d’évolutivité à leurs clients, afin qu’ils délivrent une expérience de cloud hybride fluide. »

« C’est formidable de voir Cisco et NetApp lancer ensemble FlexPod XCS à l’ère du cloud hybride », a déclaré Jeffrey den Oudsten, directeur technologique chez Conscia Netherlands. « La normalisation sur FlexPod XCS offre à notre entreprise et à nos clients des technologies avantageuses et des avantages considérables à de nombreux égards, avec la possibilité de fournir un point pour la facturation, les commandes, le support et les conceptions validées. Conscia entend faciliter les meilleures infrastructures de cloud hybride pour ses clients, et aux côtés de Cisco et NetApp, nous disposons des meilleurs partenaires technologiques pour nous permettre de respecter cet engagement. »

FlexPod XCS simplifie les opérations de cloud hybride en augmentant l’accessibilité et l’évolutivité, et fait passer l’infrastructure d’un modèle sur site et à la périphérie, au cloud hybride. La nouvelle offre prépare le terrain pour la poursuite d’une innovation conjointe, qui offrira de nouvelles solutions sur le marché concernant le cloud hybride, les conteneurs et les charges de travail modernes.

FlexPod XCS fournit un nouvel ensemble de capacités à la plateforme FlexPod :

Connectivité de cloud hybride : En développant la structure de données des organisations, les clients gagnent en sécurité opérationnelle, en plaçant les applications et les données appropriées à l’emplacement adéquat, au bon moment.

En développant la structure de données des organisations, les clients gagnent en sécurité opérationnelle, en plaçant les applications et les données appropriées à l’emplacement adéquat, au bon moment. Automatisation : Automatisation globale de l’infrastructure à toutes les phases du cycle de vie grâce à Cisco Intersight™ Cloud Orchestrator, les scripts et flux de travail automatisés de NetApp, afin de simplifier les opérations informatiques au quotidien, notamment la configuration, le déploiement, l’expansion, ainsi que l’utilisation et l’optimisation de l’infrastructure.

Automatisation globale de l’infrastructure à toutes les phases du cycle de vie grâce à Cisco Intersight™ Cloud Orchestrator, les scripts et flux de travail automatisés de NetApp, afin de simplifier les opérations informatiques au quotidien, notamment la configuration, le déploiement, l’expansion, ainsi que l’utilisation et l’optimisation de l’infrastructure. Visibilité : Fournit un aperçu optimisé et unifié de tous les composants FlexPod via Cisco Intersight, ce qui permet aux organisations de satisfaire à leurs besoins commerciaux plus rapidement, grâce à des décisions plus intelligentes en termes de ressources.

Fournit un aperçu optimisé et unifié de tous les composants FlexPod via Cisco Intersight, ce qui permet aux organisations de satisfaire à leurs besoins commerciaux plus rapidement, grâce à des décisions plus intelligentes en termes de ressources. FlexPod-as-a-Service : Réduction du coût initial pour davantage de flexibilité et personnalisation des options d’achat selon le budget et l’utilisation

Réduction du coût initial pour davantage de flexibilité et personnalisation des options d’achat selon le budget et l’utilisation Nouvelle architecture de référence avec instances NetApp Cloud Volumes ONTAP® (CVO) dans AWS : Intégration et automatisation de FlexPod XCS et ONTAP via Cisco Intersight

FlexPod XCS permet aux services informatiques d’obtenir de nouveaux renseignements grâce à une visibilité d’ensemble et des capacités d’automatisation personnalisées, qui renforcent la productivité opérationnelle. Le nouveau modèle de consommation FlexPod-as-a-Service permet aux clients de bénéficier d’une plus grande flexibilité financière et opérationnelle, en alignant les coûts en fonction de l’utilisation.

« Notre relation stratégique avec NetApp continue de créer de la valeur pour les entreprises, grâce à une intégration technologique approfondie visant à résoudre les plus grands défis de nos clients », a déclaré Siva Sivakumar, vice-président de la direction Cloud et produits informatiques chez Cisco. « FlexPod XCS alimenté par Cisco Intersight fournit à nos clients de nouvelles capacités clés, telles que l’automatisation, la visibilité et les opérations de cloud hybride, dans une seule plateforme unifiée, destinée aux applications modernes, données et services de cloud hybride. »

« Nous sommes fiers de notre innovation continue aux côtés de Cisco, à l’heure où nous renforçons les capacités de FlexPod pour résoudre les défis commerciaux uniques des organisations », a déclaré Mike Arterbury, vice-président des infrastructures de cloud hybride et des solutions FEO chez NetApp. « S’appuyant sur notre partenariat de douze ans avec Cisco, FlexPod XCS combine nos technologies de premier ordre destinées à simplifier la délivrance de données et d’applications, en permettant aux entreprises d’exécuter de nouveaux services plus efficacement à la périphérie, au niveau du noyau, ou dans le cloud. »

FlexPod® XCS est proposée en prévisualisation pour les partenaires et les clients, et sa disponibilité pour le grand public à l’échelle mondiale est prévue en milieu d’année 2022.

Ressources supplémentaires :

À propos de FlexPod

Bénéficiant de la confiance de plusieurs milliers de clients à travers le monde, la plateforme optimisée FlexPod XCS apporte un niveau supérieur de visibilité et d’automatisation, qui permet de propulser le parcours des clients vers des opérations dans le cloud hybride. Composé de technologies prévalidées de stockage, de mise en réseau et de serveur, ainsi que de logiciels de gestion, FlexPod XCS est conçu pour accroître la réactivité informatique face aux besoins organisationnels, en fournissant des renseignements intelligents pour optimiser les coûts et la performance, soutenir les décisions de déploiement grâce à des modèles de consommation semblables au cloud, et conserver les configurations existantes sur l’infrastructure FlexPod. En simplifiant la délivrance de données et d’applications, les entreprises ont l’avantage d’exécuter de nouveaux services et charges de travail à la périphérie, au niveau du noyau ou dans le cloud.

La tarification de FlexPod® XCS est ajustée à Cisco Intersight Advantage et Premier Tiers, ainsi qu’à la tarification actuelle de FlexPod.

À propos de NetApp

NetApp est une société mondiale de logiciels, centrée sur les données et basée dans le cloud, qui permet aux organisations de s’imposer grâce aux données, à l’ère de la transformation numérique accélérée. La Société fournit des systèmes, des logiciels et des services cloud qui permettent aux entreprises d’exécuter leurs applications de manière optimale à partir du centre de données vers le cloud, qu’elles développent dans le cloud, migrent vers le cloud ou créent leurs propres expériences de type cloud sur site. Grâce à des solutions qui fonctionnent dans divers environnements, NetApp aide les entreprises à créer leur propre structure de données et à fournir en toute sécurité les données, applications et services appropriés aux bonnes personnes, à tout moment et en tout lieu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.netapp.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP et les marques énumérées sur la page www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.

De nombreux produits et fonctionnalités décrits dans le présent document restent à différentes phases de développement et seront offerts si ou lorsqu'ils seront disponibles. Le calendrier de livraison de ces produits et fonctionnalités est soumis à modification à la seule discrétion de Cisco ou NetApp, et ni Cisco ni NetApp ne saurait être tenu responsable d’un retard de livraison ou d’un défaut de livraison de l’un des produits ou de l’une des fonctionnalités décrits dans le présent document.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220316005271/fr/