NetApp® (NASDAQ : NTAP), éditeur mondial de logiciels centrés sur les données et orientés cloud, annonce aujourd’hui le renouvellement de son alliance stratégique et de son partenariat de coingénierie avec DreamWorks Animation. NetApp restera le fournisseur privilégié de services de données cloud de DreamWorks et, grâce aux solutions NetApp tant sur site que dans le cloud, le studio continuera à faire évoluer son environnement de cloud hybride pour améliorer sa productivité, sa flexibilité et son agilité.

Avec la sortie de son dernier film d’animation Ruby Gillman, Teenage Kraken, DreamWorks Animation repousse depuis plus de 25 ans les limites de l’animation et des technologies qu’elle utilise pour proposer des films innovants à un public mondial. Dès le début, NetApp a fourni au studio des solutions de pointe pour gérer ses demandes de production toujours croissantes et la complexité de ses données. En outre, le partenariat de coingénierie de NetApp avec DreamWorks réunit des ingénieurs des deux organisations afin de résoudre des problèmes d’ingénierie réels axés sur l’optimisation des flux de travail dans un environnement de cloud hybride, tout en réduisant les temps de latence.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec DreamWorks Animation pour faciliter le parcours de transformation numérique du studio et accélérer sa croissance grâce au portefeuille de produits NetApp et aux innovations résultant de nos efforts de coingénierie », déclare Gabrielle Boko, CMO chez NetApp. « Les solutions All Flash Array de NetApp ont constitué la base du stockage hybride nécessaire pour gérer les besoins en données complexes de la production et ont simplifié les flux de travail pour le modèle de personnage géant de Ruby Gillman, de sorte que les animateurs se sont concentrés sur la créativité, et non sur la gestion de la capacité. »

Les avancées technologiques résultant de l’alliance entre NetApp et DreamWorks incluent :

L’amélioration des performances grâce à NetApp AFF dans l’environnement de calcul haute performance de DreamWorks et la possibilité de hiérarchiser plus efficacement les données vers NetApp StorageGrid.

Une plus grande souplesse grâce à l’extension des applications vers le cloud à l’aide d’Azure NetApp Files et de NetApp Cloud Volumes ONTAP, tout en étendant la portée géographique pour prendre en charge les ressources distribuées.

Une diminution de la latence et une réduction de l’empreinte de centre de données avec les systèmes NetApp ONTAP utilisant les NetApp All Flash Arrays pour l’efficacité énergétique et de l’espace en rack.

« En 2018, nous sommes passés du statut de client NetApp à celui de partenaire de valeur ayant rassemblé le meilleur des ressources des deux entreprises pour accélérer notre transformation numérique », déclare Bill Ballew, directeur de la technologie chez DreamWorks Animation. « Contrairement à de nombreuses autres entreprises s’appuyant simplement sur des données, le produit fini réel de DreamWorks est un produit de haute qualité. À vrai dire, nous générons jusqu’à un pétaoctet de données pour chaque film et nous ne pourrions pas donner vie à la narration imaginative de nos films d’animation sans les services de gestion de données de classe mondiale fournis par NetApp. »

NetApp et DreamWorks Animation travaillent ensemble pour continuellement faire évoluer les outils et les techniques nécessaires à l’amélioration de la narration visuelle de chaque film du studio. NetApp fournit à DreamWorks Animation des technologies innovantes pour gérer l’énorme quantité de données générées par la production, tout en équilibrant les performances, la flexibilité et le coût du stockage de données.

