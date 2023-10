Le stockage NetApp sur Equinix Metal, reposant sur NetApp Keystone, permet aux entreprises d'optimiser leurs charges de travail sensibles à l'aide d'une solution complète comme service.

NetApp® (NASDAQ: NTAP), une entreprise mondiale spécialisée dans le cloud et les logiciels de données, a annoncé aujourd'hui sa nouvelle solution conjointe Bare-Metal-as-a-Service (BMaaS), le stockage NetApp sur Equinix Metal. Le stockage NetApp intégré avec Equinix Metal est fourni sous forme de modèle en tant que service à travers NetApp Keystone®, offrant ainsi une véritable expérience de cloud hybride, le tout dans un seul abonnement. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir la capacité de stockage et les performances dont ils ont besoin sans excès. Keystone® permet de réduire considérablement les coûts initiaux, tout en offrant la flexibilité d'ajouter davantage de stockage à la demande, selon les besoins de l'entreprise.

Le stockage NetApp sur Equinix Metal offre aux clients un ensemble complet d'infrastructures de calcul, de mise en réseau et de stockage, avec une interconnexion à faible latence vers tous les principaux clouds publics. Cet environnement peut être soit en mode titulaire unique, soit dédié, et répond aux exigences de performance les plus strictes, tout en offrant une certaine élasticité. Il est proposé, tarifé, facturé et pris en charge dans le cadre d'un seul accord.

Sandeep Singh, Vice-Président Principal et Directeur du stockage chez NetApp, a déclaré : « Le rythme élevé d'innovation dans le cloud d'aujourd'hui permet aux entreprises de déplacer plus facilement et en plus grand nombre, différents types de charges de travail vers le multicloud hybride . NetApp est l’un des principaux fournisseurs de solutions cloud natives et première partie sur les trois principaux clouds publics, offrant ainsi une expérience multicloud hybride unifié pour les clients. Le stockage netApp illustre davantage la valeur de notre partenariat et notre engagement commun à fournir des solutions multicloud hybrides en tant que service, offrant des performances supérieures, une extensibilité et une gestion simplifiée. »

Les principaux avantages du stockage NetApp sur Equinix Metal sont les suivants :

Solution intégrée : Le stockage de NetApp est entièrement intégré à l'infrastructure d'Equinix Metal, garantissant une expérience de stockage complète et cohérente (fichiers, blocs et objets), de calcul et de mise en réseau en tant que service sous un seul abonnement.

Cloud Adjacent : Les clients peuvent choisir la façon dont ils souhaitent créer leur expérience multicloud hybride tout en conservant le contrôle de leurs données dans un environnement à faible latence et à haute performance - sur site, dans le cloud ou n'importe où entre les deux - sur les trois principaux clouds publics.

De meilleures performances pour les charges de travail exigeantes : Lorsque le stockage de NetApp est associé aux serveurs bare metal dédiés et à haute performance d'Equinix Metal, les utilisateurs bénéficient d'un accès rapide aux données, d'une latence minimale et de la possibilité de gérer facilement les charges de travail les plus exigeantes.

Capacité évolutive et performance à la demande : Les clients peuvent adapter leurs ressources de stockage en fonction de l'évolution de leurs besoins.

Meilleure sécurité des données : Le stockage NetApp offre des fonctions de chiffrement, de protection contre les ransomwares et de sécurité optimales. Il permet aussi aux clients de bénéficier d'une sécurité physique et environnementale exceptionnelle dans un centre de données International Business Exchange (IBX ® ) d'Equinix, afin de garantir la protection des données des clients. Les fonctions de détection proactive des ransomwares de NetApp permettent d'identifier les menaces potentielles en matière de cybersécurité et d'effectuer automatiquement une sauvegarde immuable supplémentaire des données en cas de suspicion de menace.

Portée internationale : a présence mondiale d'Equinix permet aux utilisateurs de profiter du stockage NetApp sur Equinix Metal dans les centres de données IBX d'Equinix à travers le monde. En juin 2023, Equinix disposera d'un total de 250 centres de données IBX dans le monde ; ces derniers seront répartis dans 71 métropoles et 26 sites Equinix Metal.

Gestion simplifiée : Le plan de contrôle unifié de NetApp pour les services de stockage et de données offre aux clients un contrôle et une visibilité complets sur leurs données, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. La plate-forme de distribution automatisée d'Equinix Metal simplifie encore davantage le déploiement et la gestion.

« La progression de l'adoption du cloud, l'accélération de l'IA et le désir d'obtenir des informations en temps réel à partir des données mettent une pression considérable sur les clients pour optimiser la gestion des données afin de gagner un avantage concurrentiel », a déclaré Brian Stein, principal Vice-Président des services d'infrastructures de périphérie chez Equinix. « Atteindre notre objectif d'une solution intégrée et complète est une autre étape importante qui offre aux clients d'entreprise un accès à faible latence à tous les clouds tout en conservant le contrôle de leurs données. Cette proximité avec le cloud contribue à impacter la façon dont les entreprises déploient des applications, conçoivent leurs propres solutions et développent de nouvelles sources de revenus, tout en simplifiant les opérations et en maîtrisant les coûts. »

Le stockage NetApp intégré à Equinix Metal est une expansion stratégique de la stratégie cloud de NetApp ; elle offre une véritable expérience multicloud hybride. NetApp peut désormais fournir l'ensemble du pack dans les centres de données Equinix IBX disposant d'Equinix Metal. La solution offre une connexion optimisée vers la plupart des principaux clouds publics via une connectivité locale à haut débit via des rampes d'accès. Sur l'équipement mondial dédié de bare metal d'Equinix, les utilisateurs ont un accès complet aux services cloud de NetApp tels que Cloud Volumes ONTAP.

