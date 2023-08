Google Cloud NetApp Volumes est le seul service de fichiers cloud entièrement géré de première partie dans Google Cloud à prendre pleinement en charge les charges de travail Windows, Linux, SAP et VMware

NetApp® (NASDAQ : NTAP), éditeur mondial de logiciels centrés sur les données et pilotés par le cloud, annonce aujourd’hui un prolongement de son partenariat avec Google Cloud pour offrir de nouveaux niveaux de performances de stockage combinés à la simplicité et à la flexibilité du cloud. Avec le lancement de Google Cloud NetApp Volumes, désormais disponible sous la forme d’un service de première partie entièrement géré sur Google Cloud, les clients peuvent migrer des charges de travail critiques sur les environnements Windows et Linux vers Google Cloud, même pour les cas d’utilisation les plus exigeants tels que les migrations VMware et SAP, le tout sans refactoriser le code ni reconcevoir les processus.

« L’offre innovante de NetApp avec Google Cloud donne le la en termes de fonctionnalités entreprise dans le stockage de fichiers cloud public, établissant ainsi une référence sectorielle », déclare Dave McCarthy, vice-président en charge de la recherche, services d'infrastructure cloud et edge, IDC. « La reconnaissance du nom de NetApp aux côtés du fournisseur de cloud dans ce service de première partie illustre son engagement à proposer des solutions de stockage cloud de pointe qui relèvent les défis des clients et du marché. »

Google Cloud NetApp Volumes est basé sur le logiciel de gestion des données et les services cloud NetApp ONTAP™. Disponible aujourd’hui, le partenariat permet aux clients d’étendre de manière transparente leurs charges de travail dans Google Cloud grâce à un service de stockage automatisé entièrement intégré à son écosystème de services, offrant un stockage de qualité entreprise, une protection des données et une continuité des activités sur l'ensemble des charges de travail.

« En élargissant notre collaboration avec Google Cloud, NetApp place les capacités de stockage et de gestion des données ONTAP entre les mains des clients Google Cloud en tant que service de première partie, ce qui facilite l’utilisation d'un stockage de qualité entreprise dans leurs charges de travail critiques, optimise le stockage de fichiers et supporte les charges de travail Windows, Linux, SAP et VMware », déclare Ronen Schwartz, vice-président principal et directeur général, Cloud Storage, NetApp. « Notre mission est de créer des services de stockage et de données en nuage aussi avant-gardistes et faciles à utiliser que possible, et ce partenariat nous permet de continuer à faire de cette vision une réalité. »

« L’annonce d’aujourd’hui renforce notre capacité à fournir des services de stockage et de gestion des données d’entreprise de première partie afin que les entreprises puissent déployer, exécuter, protéger et mettre rapidement à échelle les charges de travail avec l’interface et les outils familiers de Google Cloud », déclare Sameet Agarwal, vice-président et directeur général, Google Cloud Storage. « Nous sommes ravis d’optimiser notre portefeuille File Solutions en poursuivant notre partenariat avec NetApp, ce qui apporte la flexibilité du cloud à nos clients, en plus de la protection et de l’efficience des données. »

Parmi les capacités clés de Google Cloud NetApp Volumes figurent :

Le partage de fichiers multiprotocoles de qualité entreprise avec la prise en charge des protocoles SMB et NFS pour les charges de travail Windows ou Linux les plus exigeantes, y compris le seul service de stockage de Google Cloud à prendre en charge des protocoles tels que SMB et NFSv4.1 (et v3)

La prise en charge des ajouts ou des changements de capacité instantanés entre les niveaux de performance, sans temps d’arrêt, ce qui permet d’équilibrer en temps réel le rapport investissement/performance

La protection intégrée des données qui crée des sauvegardes incrémentielles efficientes au niveau des blocs qui n’ont pas d’incidence sur le temps utilisable ni les performances, tout en respectant les paramètres RTO/RPO pour assurer une disponibilité optimale des applications

« En tant que client NetApp existant qui exploite Cloud Volumes ONTAP et Cloud Volumes Service sur Google Cloud, nous sommes ravis d’adopter le nouveau Google Cloud NetApp Volumes », déclare Anthony Lloyd, vice-président, services technologiques, OpenText. « Ce service entièrement géré de stockage de fichiers fournira une migration optimale des applications d’entreprise, comme Kubernetes, vers Google Cloud, sans refactorisation de code ni processus de reconception. En clair, ce service simplifiera les opérations dans tous nos environnements informatiques. »

