La solution d’infrastructure simple, abordable et puissante rend l’IA plus accessible aux entreprises

NetApp® (NASDAQ : NTAP), société spécialisée dans les infrastructures de données intelligentes, a annoncé aujourd’hui NetApp AIPod avec les serveurs Lenovo ThinkSystem pour NVIDIA OVX, une infrastructure convergente optimisée pour l’ère de l’IA générative (GenAI). NetApp et Lenovo entretiennent un partenariat solide depuis plus de cinq ans, et les deux entreprises ont maintenant décidé de passer à la vitesse supérieure avec l’introduction de cette solution simple, rentable et puissante pour l’IA d’entreprise. La nouvelle solution d’infrastructure convergente prendra en charge les microservices d’inférence NVIDIA NIM, la plateforme logicielle NVIDIA AI Enterprise pour le développement et le déploiement de l’IA générative, et la génération augmentée de récupération (retrieval-augmented generation, RAG) pour permettre aux clients d’exploiter leurs données privées et propriétaires pour l’IA, sans avoir besoin de former des modèles à grande échelle.

L’IA générative a créé de nombreuses opportunités pour les organisations, bien que beaucoup d’entre elles aient toujours l’impression que l’IA est hors de portée en raison du coût, de la complexité de l’intégration et du temps de déploiement. Pendant ce temps, les grands modèles de langage (large language models, LLM) préconstruits ne sont souvent pas formés aux données les plus récentes ou les plus pertinentes dont les organisations ont besoin pour générer des informations précieuses ou automatiser les tâches de routine en toute efficacité.

NetApp est leader dans le domaine du stockage des données non structurées depuis plus de trente ans, et la plupart des données non structurées des entreprises du monde entier sont stockées dans des systèmes de stockage de NetApp. Pour exploiter toute la valeur de ces données, il faut aller bien au-delà de la formation des modèles fondamentaux. En permettant l’inferencing et la RAG, le NetApp AIPod, avec la qualité, les performances et la fiabilité des serveurs de premier plan de Lenovo, permet de combiner en toute transparence, simplicité et rapidité la puissance des LLM avec des informations précises, actualisées et pertinentes dans le stockage de NetApp.

« Le NetApp AIPod, avec les serveurs Lenovo ThinkSystem pour NVIDIA OVX, transforme l’IA d’entreprise en apportant une solution préintégrée et performante qui accélère le déploiement et la mise à l’échelle des charges de travail d’IA générative », a déclaré Sandeep Singh, vice-président principal et directeur général du stockage d’entreprise chez NetApp. « Grâce à cette collaboration avec NVIDIA et Lenovo, NetApp permet aux entreprises d’exploiter plus efficacement les capacités de l’IA, afin qu’elles puissent se concentrer sur la création de valeur et l’obtention d’informations à partir de leurs données, sans avoir à faire face à la complexité qu’il peut y avoir à construire et à gérer une infrastructure d’IA à partir de zéro. »

NetApp AIPod associe les systèmes de stockage robustes de NetApp à la gestion hybride des données du cloud, en faisant intervenir notamment les serveurs ThinkSystem SR675 V3 haute performance de Lenovo, les principales plateformes prenant en charge l’architecture OVX certifiée-NVIDIA avec les GPU NVIDIA L40S, ainsi que la mise en réseau NVIDIA Spectrum-X, fournissant une solution d’infrastructure complète et transparente pour rationaliser l’adoption de l’IA. Grâce à cette solution, les clients pourront effectuer des opérations de RAG IA et d’inférence pour des cas d’utilisation tels que les agents conversationnels, la gestion des connaissances et la reconnaissance d’objets. NetApp, en collaboration avec Lenovo et NVIDIA, simplifie le déploiement de l’IA en s’intégrant de manière transparente aux écosystèmes, en simplifiant les opérations, en accélérant la mise en œuvre et en protégeant l’infrastructure IA, permettant aux entreprises de libérer tout le potentiel de l’IA.

« Lenovo étend son partenariat avec NetApp et NVIDIA pour apporter la puissance de l’IA à chaque entreprise dans le cadre de notre engagement continu à permettre et à simplifier l’IA hybride pour nos clients communs », a déclaré Kirk Skaugen, président de groupe Solutions d’infrastructure de Lenovo. « Lorsque les clients déploient l’IA, ils exigent une disponibilité critique pour l’entreprise, une facilité de gestion et une efficacité des infrastructures. Le NetApp AIPod avec les serveurs Lenovo ThinkSystem pour NVIDIA OVX fournit des solutions optimisées et reconnues permettant de rendre l’IA générative plus accessible aux entreprises de toutes tailles. »

« Rendre l’IA accessible et évolutive pour chaque industrie est plus important que jamais », a confié pour sa part Bob Pette, vice-président des plateformes d’entreprise chez NVIDIA. « Le NetApp AIPod avec Lenovo pour NVIDIA OVX offre une plateforme prête pour l’IA, puissante et facile à utiliser, et est un facteur d’innovation pour les entreprises. »

NetApp AIPod avec Lenovo pour NVIDIA OVX sera disponible d’ici l’été 2024.

